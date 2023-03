29/03/2023 - 18:15

Croissance de +12% de l'activité

Marge brute en forte progression de +54%, soit 25,5% de taux de marge brute en 2022

EBITDA ajusté multiplié par x5, marge d'EBITDA ajusté record à 9,6% et résultat net positif sur l'exercice

Trésorerie disponible de 3,2 M€ à fin 2022

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobiles, publie ses résultats annuels au 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 mars 2023. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux de la société MUNIC sont en cours de finalisation. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. Le rapport annuel 2022 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2023 sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises 2021 2022 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 19 264 21 566 +12% MARGE BRUTE 3 568 5 502 +54% % du chiffre d'affaires 18,5% 25,5% EBITDA ajusté1 427 2 072 +385% % du chiffre d'affaires 2,2% 9,6% Dotations nettes aux amortissements et provisions -740 -2 059 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE2 -313 13 +0,3 M€ Résultat d'exploitation -1 354 -906 Résultat financier -103 - 111 Résultat exceptionnel 44 -13 RESULTAT NET -229 15 +0,2 M€

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN PROGRESSION DE +12%

Le chiffre d'affaires de l'année 2022 s'est élevé à 21,6 M€, en croissance de +12% par rapport à l'exercice 2021, en dépit du décalage de commandes importantes en fin d'année qui seront honorées en 2023.

Tout au long de l'exercice, MUNIC a ainsi su démontrer sa grande agilité en matière de sourcing et de gestion des stocks alors que la crise des composants, qui a fortement impacté le secteur automobile et les secteurs connexes, tend à se résorber en 2023.

Sur le plan géographique, les ventes annuelles sont issues à 67% d'Amérique du Nord, 31% d'Europe et 2% du reste du monde.

MARGE BRUTE EN FOrte CROISSANCE DE +54%, TAUX DE MARGE BRUTE PORTÉ À 25,5%

Dans un contexte marqué par la pénurie et l'augmentation des coûts des composants, la marge brute de MUNIC s'est élevée à 5,5 M€, contre 3,7 M€ un an auparavant, soit une progression soutenue de +54%.

Le taux de marge brute s'élève ainsi à 25,5% au titre de l'exercice 2022, contre 18,5% en 2021 et 10,5% en 2020.

Cette nette progression de la marge brute est le fruit (i) du développement et de la commercialisation de nouvelles variantes des produits existants (voir ci-dessous) à de meilleurs prix de revient, (ii) de la bonne gestion de la crise des composants à la fois au niveau des prix et de la disponibilité des pièces ainsi que (iii) de la renégociation de prix de ventes auprès des principaux clients de la société dans un contexte inflationniste.

MULTIPLICATION PAR 5 DE l'EBITDA AJUSTÉ (+1,6 M€ DE PROGRESSION) ET RÉSULTAT NET POSITIF SUR L'EXERCICE

Les charges d'exploitation ont affiché une hausse parfaitement maîtrisée de +12%, dans le sillage du niveau d'activité. Les charges de personnel et l'effectif de la société sont demeurés quasi-stables d'un exercice à un autre, avec 56 collaborateurs au 31 décembre 2022, contre 58 un an plus tôt.

Grâce à l'amélioration notable de la marge brute et à la bonne maîtrise des charges opérationnelles, MUNIC affiche en 2022 un EBITDA ajusté[1] de 2,1 M€, contre 0,4 M€ un an auparavant, soit une croissance soutenue de +385% (+1,6 M€). La marge d'EBITDA ajusté3 s'est ainsi établie à 9,6% en 2022, contre 2,2% en 2021. MUNIC atteint ainsi son plus haut niveau de rentabilité annuelle, en terme d'EBITDA ajusté3, depuis l'introduction en Bourse de la société en 2020.

Le résultat d'exploitation ajusté[2] est positif (13 K€), en amélioration +0,3 M€ par rapport à l'exercice précédent. Ce résultat d'exploitation ajusté intègre les dotations nettes aux amortissements à hauteur de 2,1 M€, en forte hausse par rapport à 2021 (+0,7 M€), en raison du démarrage de l'amortissement des projets liés à la solution EKKO (auparavant comptabilisés en production immobilisée), consécutivement à sa commercialisation en juillet 2022.

Le résultat financier est demeuré stable d'un exercice à l'autre (-0,1 M€), intégrant les charges d'intérêts liées aux obligations convertibles.

Après comptabilisation d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 1,0 M€ (vs. 1,2 M€ l'an dernier) le résultat net part du groupe est positif, porté à 15 k€ à l'issue de l'exercice, contre une perte nette de -0,2 M€ en 2021.

SITUATION BILANCIELLE À FIN 2022 : 3,2 M€ DE TRESORERIE DISPONIBLE

En K€ - Normes françaises 2021 2022 En K€ - Normes françaises 2021 2022 ACTIF IMMOBILISE 10 684 1 2 154 CAPITAUX PROPRES 10 974 14 298 dont Immobilisations incorporelles 10 311 11 717 PROVISIONS 1 126 1 124 ACTIF CIRCULANT 12 814 12 580 DETTES FINANCIERES 6 972 6 947 dont Stocks 2 341 3 580 dont Emprunts obligataires 1 900 1 900 dont Créances clients 8 106 5 402 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 2 940 2 940 dont Autres créances 2 368 3 597 dont Dettes financières diverses 2 132 2 107 TRESORERIE 3 151 3 218 AUTRES DETTES 7 546 5 772 TOTAL ACTIF 26 634 28 180 TOTAL PASSIF 26 635 28 180

Afin de contrer les tensions accrues qui ont persisté en 2022 sur les marchés des composants, MUNIC a mené une politique volontariste pour sécuriser ses approvisionnements de composants critiques menant à une hausse des niveaux de stock sur l'année.

Les créances clients ont été ramenées à 5,4 M€ à fin décembre 2022, contre 8,1 M€ en 2021, malgré la progression du volume d'affaires sur l'année, sous l'effet d'une gestion optimisée des délais de règlement.

Au cours de l'exercice 2022, MUNIC a réalisé avec succès une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 3,5 M€, afin de financer la croissance de son activité et ses efforts R&D autour de sa technologie Munic.io. Les capitaux propres de MUNIC s'établissaient ainsi à 14,3 M€ à fin 2022, contre 11,0 M€ un an plus tôt.

Les dettes financières de MUNIC s'élèvent à 6,9 M€ en 2022, dont 2,9 M€ au titre de Prêts garantis par l'Etat (PGE) dont la société a pu bénéficier au cours des dernières années, 2,0 M€ de prêt innovation de la part de Bpifrance et 1,9 M€ d'obligations convertibles.

La trésorerie disponible de MUNIC s'élevait à 3,2 M€ au 31 décembre 2022, stable par rapport au niveau enregistré à fin 2021.

PERSPECTIVES

L'exercice écoulé a été riche en avancées pour MUNIC, tant sur le plan commercial que sur le plan technologique, grâce aux efforts menés par ses équipes tout au long de l'année.

ADAC, la plus grande association automobile d'Europe, a choisi MUNIC pour fournir sa solution EKKO, véritable projet disruptif « Smart Connect » qui offre aux automobilistes un service d'assistance à distance révolutionnaire permettant de mener un diagnostic approfondi de leurs véhicules via une plateforme DaaS (Data as a Service) et ses Smart Dongles OBD. Après la recette de la solution à l'été 2022 – c'est à dire d'une version d'EKKO conçue et optimisée pour la gestion et l'entretien des flottes automobiles – et dans la cadre d'une campagne de tests concluante, ADAC devrait se prononcer sur l'ampleur de son déploiement courant 2023. Une nouvelle version d'EKKO, tournée vers le grand public, verra également le jour mi-2023. MUNIC sera ainsi en mesure de commercialiser une déclinaison complète et indépendante de ce dispositif de diagnostic à distance destinée à un plus large spectre de clients particuliers et professionnels.

Sur le plan produits et R&D, MUNIC a élargi sa gamme de produits innovants en diversifiant la famille C4Max de boîtiers multi-application « Blackbox » en plusieurs variantes à coûts réduits, synonymes de meilleurs prix et donc d'un avantage compétitif. MUNIC poursuit également ses investissements en développant, seul ou en partenariat avec des industriels de l'automobile, un bouquet de services tels que : le calcul automatique de l'usure des pneus, l'évaluation de l'état de santé et d'usure d'une batterie classique ou d'une batterie de véhicule électrique, la détection automatique et précise des accidents etc.

Malgré un contexte économique complexe, MUNIC maintient un rythme commercial dynamique, avec notamment la signature de contrats majeurs avec des opérateurs de services grand public au cours des derniers mois.

MUNIC confirme viser 25 M€ de chiffre d'affaires générés à travers la plateforme EKKO en 2025, et un chiffre d'affaires global de 100 M€, accompagné d'un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires à l'horizon 2026.

AGENDA FINANCIER 2023

26 juillet 2023 Chiffre d'affaires semestriel 2023 28 septembre 2023 Résultats semestriels 2023 30 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023 28 mars 2024 Résultats annuels 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 21,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

