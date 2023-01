31/01/2023 - 18:00

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022) et présente les faits marquants de l'exercice écoulé.

En K€ - Normes françaises

Données non auditées au 31 décembre 2020 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 7 520 19 264 21 566 +12%

21,6 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2022, EN CROISSANCE DE +12%

À l'issue de l'exercice 2022, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 21,6 M€, en croissance de +12% par rapport à l'exercice 2021.

Après un début d'exercice marqué par une forte croissance, la fin d'année a été marqué par un rythme d'activité un peu moins dynamique compte tenu (i) d'une base de comparaison très élevée au 2nd semestre 2021 (+182% de croissance par rapport à l'exercice précédent) et (ii) du décalage de commandes importantes au cours du dernier trimestre 2022. Ces commandes reportées seront pleinement honorées sur l'année 2023.

Tout au long de l'exercice, MUNIC a fait preuve d'une grande agilité en matière de sourcing et de gestion des stocks pour faire face à la crise des composants qui a impacté fortement le secteur automobile et les secteurs connexes. Ces tensions commencent à se résorber progressivement.

VALIDATION, DEPLOIEMENT COMMERCIAL ET POURSUITE DES DEVELOPPEMENTS DE LA SOLUTION EKKO

ADAC, la plus grande association automobile d'Europe et leader de l'assistance routière en Allemagne avec 21 millions de membres, a sélectionné MUNIC en 2021 pour la fourniture de sa solution EKKO, comprenant une plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) permettant de réaliser un diagnostic approfondi du véhicule à distance (lire le communiqué de presse du 1er décembre 2022). Un premier contrat a été signé pour le déploiement en 2022 d'EKKO sur une flotte restreinte de 10 000 véhicules. Après plusieurs mois d'usage de cette solution de Smart Dongles ouverte et multipartenaires basée sur la technologie Munic.io, ADAC a validé EKKO en juillet 2022, témoignant ainsi sa confiance dans la solution technologique et son modèle économique.

À l'issue de cette validation, ADAC a soumis à MUNIC une série de demandes d'évolutions qui ont été implémentées fin 2022, faisant d'EKKO le projet disruptif « ADAC Smart Connect », qui offre aux automobilistes un service d'assistance à distance révolutionnaire permettant de mener un diagnostic approfondi de leurs véhicules via les Dongles OBD de MUNIC et son moteur d'intelligence artificielle, ainsi qu'une suite de logiciels MUNIC : une plateforme de traitement des données et de services conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'un tableau de bord de diagnostic à distance basé sur le portail EKKO de MUNIC.

ADAC mène actuellement un test d'EKKO sur l'ensemble des 10 000 véhicules, et doit se prononcer en 2023 sur l'ampleur du déploiement à l'issue de ce test. Cette version d'EKKO est conçue et optimisée pour la gestion des flottes automobiles, mais l'architecture d'EKKO a dès le début été pensée pour être facilement et rapidement déclinable en plusieurs variantes via un SDK (Software Development Kit - Kit de développement logiciel), EKKO Studio, lui-même également proposé aux clients de MUNIC. Sur cette base, une nouvelle version d'EKKO, tournée vers le grand public, verra le jour mi-2023. MUNIC sera ainsi en mesure de commercialiser une déclinaison complète et indépendante de ce dispositif de diagnostic à distance destinée à un plus large spectre de clients particuliers.

L'accès simple et sécurisé aux données véhicules à travers EKKO est une évolution majeure, attendue depuis de nombreuses années par l'industrie automobile. Il permet de déclencher des actions d'assistance routière à distance, d'envoyer des alertes préventives aux automobilistes ou de diagnostiquer proactivement les véhicules à distance afin d'améliorer de manière significative l'expérience client lors d'interventions de réparation et d'entretien.

ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS DE MUNIC EN 2022

Au cours de l'année écoulée, MUNIC a poursuivi ses efforts de recherche et développement pour élargir sa gamme de produits innovants, illustrant la capacité de la société à intégrer toute nouvelle innovation technologique et notamment à améliorer la performance de ses boîtiers en termes de sécurité, de performance énergétique, etc.

La famille C4Max de boîtiers multi-application « Blackbox » de MUNIC, destinée au marché de la gestion de flotte, a été déclinée en plusieurs variantes à coûts réduits, synonyme de meilleurs prix et donc d'un avantage compétitif sur le marché.

MUNIC a également développé une nouvelle variante de la famille de boîtiers C4Max, avec l'intégration d'une nouvelle génération de composants supportant à la fois des fonctionnalités plus étendues et de fortes contraintes mécaniques et environnementales. Cette évolution durcie du C4Max, permet à MUNIC d'adresser de nouveaux marchés de véhicules professionnels, marchés à la fois très demandeurs en solutions d'analyse des données véhicules et où les prix des terminaux sont nettement plus élevés.

PERSPECTIVES

En dépit d'un contexte économique adverse, MUNIC poursuit ses efforts commerciaux intenses, avec la signature de nouveaux contrats majeurs notamment avec des opérateurs de services grand public au cours des derniers mois, et ses investissements en matière de R&D afin d'élargir sa gamme de terminaux et de services et rester à la pointe de la technologie et de l'innovation afin de poursuivre sa croissance en 2023.

À plus long terme, MUNIC confirme son objectif visant à atteindre 25 M€ de chiffre d'affaires générés à travers la plateforme EKKO (associant la vente de Smart Dongle et les abonnements pluriannuels associés) à l'horizon 2025. Compte tenu du décalage de plusieurs commandes importantes, l'objectif de chiffre d'affaires global de 100 M€, accompagné d'un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires, est décalé d'un an et désormais visé à l'horizon 2026.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 21,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

