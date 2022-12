01/12/2022 - 18:00

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, a été choisi, avec Hella Gutmann Solutions, par ADAC pour offrir aux automobilistes un service d'assistance à distance de premier rang. La plateforme EKKO et les Dongles OBD Edge Computing alimenteront ainsi le projet Smart Connect d'ADAC. Combinant télématique et télédiagnostic complet, Smart Connect est le premier dispositif de ce genre dans le secteur.

ADAC, la plus grande association automobile d'Europe et leader de l'assistance routière en Allemagne avec 21 millions de membres, a lancé un service disruptif, baptisé « Smart Connect », basé sur les technologies de MUNIC et de Hella Gutmann Solutions. Alors que les données véhicules sont considérées comme une mine d'or convoitée par la majorité des acteurs du secteur automobile, ADAC fait aujourd'hui figure de pionnier, réinventant l'assistance routière avec des services innovants tel le diagnostic complet du véhicule à distance, et la digitalisation de la relation client. Depuis déjà une vingtaine d'années, l'équipe de dépannage routier d'ADAC utilise l'expertise d' Hella Gutmann en matière de diagnostic pour que ses membres jouissent d'une mobilité élevée. Cependant, la valise de diagnostic devait être physiquement connectée au véhicule, par un professionnel.

Smart Connect, déployé durant l'été 2022 en tant que programme pilote pour 10 000 utilisateurs, offre aux membres d'ADAC et à son personnel (centre d'appel, assistance, etc.) un service d'assistance à distance révolutionnaire permettant de se connecter à distance et mener ainsi un diagnostic approfondi d'un véhicule via un Dongle OBD et des services Cloud, afin d'améliorer à terme l'assistance routière avec une meilleur expérience utilisateur. Le résultat de ce diagnostic approfondi est transmis à une plateforme Cloud complétée par une interface utilisateur (tableau de bord), tous deux fournis par MUNIC.

Smart Connect est basé sur les Dongles OBD de MUNIC et son moteur d'intelligence artificielle embarqué ainsi que sur une suite de logiciels MUNIC : une plateforme de traitement des données et de services conforme au RGPD ainsi qu'un tableau de bord de diagnostic à distance basé sur le portail EKKO studio de MUNIC. S'appuyant sur la solution macsLIVE de Hella Gutmann, MUNIC fournit à ADAC un environnement complet pour réaliser un diagnostic approfondi à distance.

Aaron Solomon, Président-Directeur général de MUNIC, déclare : « Les Smart Dongles OBD et la plateforme Cloud d'intelligence artificielle de MUNIC ont été sélectionnés par ADAC pour leur capacité unique à décoder et à traiter la grande diversité des données véhicules. Aujourd'hui, de plus en plus d'opérateurs de services, d'intégrateurs et plus généralement d'acteurs de l'industrie automobile utilisent ces technologies pour développer leur activité ou développer de nouveaux services basés sur ces données. Nous sommes ravis de cette collaboration avec ADAC et Hella Gutmann, qui va accélérer l'émergence de nouveaux services et usages autour des données véhicules. »

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

