22/03/2022 - 18:00

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce la nomination de Guillaume Verspieren au poste de Directeur administratif et financier. Il rejoint à ce titre le Comité de direction de l'entreprise.

Guillaume Verspieren apporte son expérience de la fonction Finance, acquise au sein de grands groupes internationaux, au service des opérations, de la stratégie et des performances de MUNIC. Il joue ainsi un rôle déterminant dans la performance financière de la société, ce qui inclus l'évolution des processus et outils de gestion en support du déploiement de l'offre EKKO.

Précédemment Directeur financier au sein des groupes de communication Havas, Publicis, et WPP, Guillaume a évolué dans les start-up digitales Tradelab (RTB SaaS), Conexance (DMP DaaS) et Securkeys, où il a structuré les fonctions support et défini les outils de mesure de la performance, au service de la croissance et de la profitabilité. Membre du Comité de direction, il vient renforcer l'équipe dirigeante et contribuer à la mutation de la société dans un contexte de forte croissance.

« Fort de son expérience aussi riche que diversifiée dans de grands groupes internationaux et des sociétés innovantes, Guillaume a le profil idéal pour accompagner la croissance de MUNIC. Je suis heureux, avec l'ensemble du Comité de direction, de l'accueillir parmi nous à l'heure où nous nous focalisons sur la poursuite d'une forte croissance et l'amélioration de nos performances tout en poursuivant l'optimisation de la qualité de nos solutions. » déclare Aaron Solomon, Fondateur et Président-Directeur général de MUNIC.

« Je suis ravi de rejoindre MUNIC et remercie le Comité de direction pour leur accueil. Avec l'équipe innovante de MUNIC, nous relèverons avec succès les prochains défis en assurant une croissance rentable, avec une structure financière et une vision du futur ambitieuse. » déclare Guillaume Verspieren, Directeur administratif et financier de MUNIC.

À PROPOS DE MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

