28/09/2021 - 18:00

Net rebond de l'activité après une année 2020 pénalisée par la crise sanitaire

Forte amélioration de l'EBITDA ajusté, du résultat opérationnel et du résultat net au 1 er semestre 2021

semestre 2021 Trésorerie disponible de 6,7 M€ au 30 juin 2021

Objectif de chiffre d'affaires 2021 : entre 18 M€ et 20 M€, intégrant l'impact de la crise mondiale sur les composants

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats semestriels 2021 au 30 juin 2021, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 septembre 2021. Le rapport semestriel 2021 sera mis prochainement à la disposition du public, sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

Il convient de rappeler que l'essentiel des ventes est habituellement réalisé au cours du 2nd semestre (82% et 67% de l'activité réalisée au 2nd semestre des exercices 2019 et 2020). Comme lors des années antérieures, les résultats de ce semestre ne sont donc pas représentatifs du résultat qui sera réalisé sur l'ensemble de l'année 2021.

En K€ - Normes françaises - Données non auditées S1 2020

(6 mois) S1 2021

(6 mois) Variation 2020

(12 mois) CHIFFRE D'AFFAIRES 2 543 5 214 +105% 7 529 EBITDA ajusté1 -2 490 -1 390 +1,1 M€ -3 019 Dotations nettes aux amortissements et provisions 209 200 6 71 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE2 -2 699 -1 590 +1,1 M€ -3 690 Résultat d'exploitation -2 993 -2 184 -4 395 Résultat financier -1 560 147 -1 660 Résultat exceptionnel -35 -74 -371 RESULTAT NET -4 295 -1 516 +2,8 M€ -5 652

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision

RETOUR A UNE CROISSANCE SOUTENUE : +105% DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Ralentie par la pandémie en 2020, la trajectoire de croissance des revenus de MUNIC s'est nettement redressée au 1er semestre de 2021. Le chiffre d'affaires a ainsi atteint 5,2 M€, soit une augmentation de +105% par rapport à la même période de l'an dernier.

Ce rebond témoigne de la résilience de l'activité de MUNIC et de la capacité de la société à gérer une crise mondiale de composants et de matériaux impactant toute l'industrie automobile et de nombreux secteurs connexes. A ce jour, MUNIC a été peu impacté par cette pénurie et a pu honorer ses commandes au 1er semestre dans les délais quasi habituels.

Sur le plan géographique, ce semestre a été marqué par une forte dynamique en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, hors France, la croissance s'est élevée à +164%. L'Amérique du Nord, qui a totalisé 74% des ventes, a vu son activité quasi doubler, enregistrant une croissance de +98%. La France, quant à elle, a clôturé le semestre en croissance soutenue de +17%.

Cette croissance s'est accompagnée d'une amélioration notable de la marge brute, qui s'est établie à 0,9 M€ contre -0,4 M€ un an plus tôt. La marge brute semestrielle est d'ores et déjà supérieure à celle réalisée sur l'ensemble de l'exercice 2020 (0,8 M€). Le taux de marge brute s'inscrit à 18,4% au titre de ce 1er semestre, contre -15,8% un an plus tôt et 10,5% sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Cette solide performance semestrielle est portée par :

la reprise et l'accélération des partenariats sur l'Amérique du Nord, avec notamment l'accélération des ventes dans le cadre du contrat avec T-Mobile USA toujours en phase de ramp-up ;

la bonne gestion par MUNIC de la crise des composants, sur les prix et les disponibilités des pièces ;

l'introduction de la gamme V8 de Smart Dongles depuis avril 2021, qui sera complétée par le lancement de la V8+ en janvier 2022.

Il convient de rappeler que les niveaux de chiffre d'affaires et de marge brute du 1er semestre ne sont pas représentatifs de ceux réalisés sur l'ensemble d'un exercice, eu égard à la forte saisonnalité de l'activité de la société.

AMELIORATION DU RESULTAT NET DE +2,8 M€ SUR LE 1ER SEMESTRE

Les achats et charges externes sont restés stables par rapport au 1er semestre de 2020. Les charges de personnel ont augmenté de +30%, variation liée à l'absence de mesures d'activité partielle qui étaient en vigueur dans l'entreprise au 1er semestre 2020. L'effectif de MUNIC a peu évolué d'un semestre à l'autres, avec 58 collaborateurs au 30 juin 2021 contre 55 un an plus tôt (données moyennes).

Le résultat d'exploitation ajusté est porté à -1,6 M€ en amélioration de +1,1 M€ par rapport à l'an dernier

(-2,7 M€). Ce résultat d'exploitation ajusté intègre les dotations nettes aux amortissements à hauteur de 0,2 M€ et le CIR (crédit d'impôt recherche) à hauteur de 0,6 M€ (contre 0,3 M€ l'an dernier). Après déduction de ces charges non décaissables, l'EBITDA ajusté s'élève à -1,4 M€ contre -2,5 M€, soit une amélioration de +1,1 M€.

Le résultat financier s'est établi à 0,1 M€, contre -1,6 M€ au 1er semestre 2020, qui intégrait pour rappel une charge financière à caractère exceptionnel de 1,4 M€ liée à la conversion en actions des emprunts obligataires et compte-courant dans le cadre de l'introduction en Bourse de la société.

À mi-exercice, le résultat net part du groupe ressort donc à -1,5 M€, en amélioration de +2,8 M€ par rapport au 1er semestre 2020.

SITUATION BILANCIELLE SOLIDE : 6,7 M€ DE TRESORERIE DISPONIBLE

En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2021 non auditées 31/12 2020 30/06

2021 En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2021 non auditées 31/12

2020 30/06

2021 ACTIF IMMOBILISE 7 291 8 697 CAPITAUX PROPRES 11 039 9 688 dont Immobilisations incorporelles 6 957 8 312 PROVISIONS 1 097 916 ACTIF CIRCULANT 6 829 8 089 DETTES FINANCIERES 3 923 7 067 dont Stocks 3 269 3 233 dont Emprunts obligataires 1 900 1 900 dont Créances clients 1 854 2 333 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 40 3 057 dont Autres créances 1 706 2 437 AUTRES DETTES 3 529 5 762 TRESORERIE 5 274 6 683 TOTAL ACTIF 19 605 23 491 TOTAL PASSIF 19 605 23 491

Le niveau de stock est quasi stable à l'issue du 1er semestre 2021 par rapport à fin 2020. Cette quasi-stabilité masque néanmoins la hausse de +73% du stock de composants (2,6 M€ à mi-exercice vs. 1,5 M€ fin 2020) du fait de la politique de MUNIC visant à sécuriser l'approvisionnement de certains composants face aux tensions mondiales.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres de MUNIC s'établissent à 9,7 M€.

Les dettes financières de l'entreprise sont de 7,1 M€. MUNIC a bénéficié durant cette période (i) de l'octroi d'un Prêt garanti par l'Etat (PGE) de 1 M€ en janvier 2021 en complément de 1,9 M€ reçu au 31 décembre 2020, (ii) d'un prêt innovation de la part de Bpifrance pour un montant de 2 M€ et (iii) du versement de la seconde tranche de l'aide Innov'up d'un montant de 0,2 M€.

La trésorerie disponible de MUNIC s'élève à 6,7 M€ au 30 juin 2021, contre 5,3M€ à fin 2020.

CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES MALGRE LA CRISE MONDIALE DE COMPOSANTS

Après une année 2020 fortement pénalisée par la crise liée au Covid-19, MUNIC a démontré sa capacité de se redresser et faire face aux nouveaux enjeux du marché.

Sur le plan commercial, MUNIC a remporté de nombreux projets durant ce semestre, auprès d'opérateurs télécoms, du gestionnaire de flotte automobile international ALD, de Vjumi (filiale de Select AG), et de plusieurs autres comptes. Ces projets permettent le déploiement de la technologie Munic.io associant les Smart Dongles à la plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle afin d'offrir des services innovants à leurs clients.

La société a mis en place, depuis le début de la crise mondiale des composants, plusieurs mesures, notamment la constitution de stocks de composants et la multiplication des fournisseurs pour gérer au mieux la pénurie. Grâce à ces mesures, elle s'estime en capacité de livrer la plupart des commandes qu'elle a reçues et pu confirmer pour le 2nd semestre 2021. Toutefois, le manque de visibilité en matière d'approvisionnement de composants pourrait amener MUNIC à reporter des livraisons sur 2022. C'est pourquoi MUNIC choisit d'ajuster par prudence son objectif de chiffre d'affaires 2021, désormais attendu entre 18 et 20 M€, contre 20 M€ initialement.

En ce qui concerne EKKO, solution donnant accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements mutualisés, la phase pilote limitée à un millier de conducteurs a débuté en juillet 2021. Cette phase pilote, qui s'étend sur le 2nd semestre 2021, permet à MUNIC d'ajuster l'ensemble des facteurs de succès d'EKKO : la communication avec les consommateurs, la formation et l'accompagnement des distributeurs, la mise au point des diverses fonctionnalités offertes aux conducteurs ou encore l'interfaçage avec les « data consumers ». MUNIC vise un lancement commercial à grande échelle pour un déploiement en volume, associé à un acteur majeur, en janvier 2022.

A plus long terme, MUNIC confirme son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2024, dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.

AGENDA FINANCIER 2021

31 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 31 mars 2022 Résultats annuels 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS