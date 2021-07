27/07/2021 - 18:00

Ventes semestrielles de 5,2 M€, en progression soutenue de 105%, marquant un rebond significatif après une année 2020 pénalisée par la crise sanitaire

Objectifs annuels 2020 confirmés

Début de la phase pilote d'EKKO en juillet 2021

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre (clos le 30 juin) de l'exercice 2021.

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 1er semestre 2020 1er semestre 2021 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 2 543 5 213 +105%

Retournement de tendance de l'activité dans un contexte toujours incertain grâce à une croissance très soutenue au 1er semestre 2021

Alors que les conséquences de la crise mondiale liée au COVID-19 ont fortement affecté l'activité en 2020, MUNIC enregistre une très nette reprise de son activité au 1er semestre 2021. Le semestre écoulé a été marqué par un doublement du chiffre d'affaires, qui atteint désormais 5,2 M€ contre 2,5 M€ à la même période de l'an dernière.

Conséquence d'une reprise économique plus rapide aux États-Unis, suivie par l'Europe, les ventes semestrielles sont issues à 75% d'Amérique du Nord, 23% d'Europe, 1% d'Amérique du Sud et 1% du Moyen Orient.

Cette évolution témoigne de la capacité de rebond de MUNIC après une période difficile qui a impacté notamment les acteurs de l'industrie automobile et de nombreux secteurs connexes, freinant considérablement le développement de son activité durant une année entière.

Elle démontre également la capacité de la société à gérer la pénurie mondiale de composants et de matériaux qui affecte toute l'industrie depuis le début de l'année 2021. Grâce à sa forte capacité d'adaptation, MUNIC a su trouver des solutions pour continuer à livrer ses clients. Pour ce faire, la société peut s'appuyer sur deux atouts :

- ses capacités internes de conception et développement de produits électroniques et logiciel embarqué, qui lui permettent de sortir rapidement des évolutions de ses produits utilisant des sources alternatives de composants pour faire face à la pénurie dans les plus brefs délais ;

- la maîtrise de son approvisionnement de composants sur les marchés internationaux, via notamment des partenariats long-terme tant avec les distributeurs qu'en direct avec les principaux fabricants de composants.

Sur le plan commercial, MUNIC continue ses travaux de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses opportunités de développement. La crise liée à la Covid-19 et la pénurie de composants rebattent les cartes, favorisant les entreprises flexibles et agiles. Ainsi MUNIC a déjà remporté de nouveaux projets auprès d'opérateurs télécoms, du gestionnaire de flotte automobile international ALD, de Vjumi (filiale de Select AG), et de plusieurs autres comptes. Tous ces projets ont la même finalité : déployer la technologie Munic.io qui associe les Smart Dongles à la plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle afin d'offrir des services innovants à leurs clients.

Parallèlement, la solution EKKO, qui donne accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements mutualisés, est enfin entrée dans sa dernière phase avant le lancement à grande échelle.

Pour l'instant réservée à un peu plus d'un millier de conducteurs via des canaux de distribution dans l'entretien et la distribution automobile, en marque propre et en marque blanche, l'offre EKKO a démarré la phase pilote début juillet 2021. Ce pilote doit permettre d'ajuster l'ensemble des facteurs de succès d'EKKO : la communication avec les consommateurs, la formation et l'accompagnement des distributeurs, les diverses fonctionnalités offertes aux conducteurs ou encore l'interfaçage avec les « data consumers ».

Cette phase pilote s'étend sur les 3ème et 4ème trimestres 2021, avant un lancement commercial avec un déploiement en volume escompté en janvier 2022.

PERSPECTIVES

Après une année 2020 marquée par une forte récession, MUNIC réaffirme sa confiance dans sa capacité à délivrer une croissance pérenne et rentable dans un contexte de reprise économique avec une relance des commandes.

À mi-exercice, MUNIC confirme ses objectifs annuels 2021 : 20 M€ de chiffre d'affaires. La société rappelle que l'essentiel de ses ventes est traditionnellement réalisé au cours du 2nd semestre de l'année. L'activité de la 1ère moitié de 2021 n'est donc pas représentative du niveau d'activité qui sera réalisé sur l'ensemble de l'exercice.

A plus long terme, l'objectif du groupe reste d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires, dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, accompagné d'un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires, à un horizon désormais fixé à 2024, avec un décalage d'un an, pour intégrer l'impact de la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

AGENDA FINANCIER 2021

28 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 31 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 31 mars 2021 Résultats annuels 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

