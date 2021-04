27/04/2021 - 07:30

ALD Automotive (Euronext Paris - FR0013258662 - ALD), leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers annonce un partenariat avec MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile. MUNIC va déployer ses Smart Dongles OBD (On-Board-Diagnostic) et la plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle Munic.io, sur l'ensemble de la flotte de véhicules d'ALD Automotive.

Le nouveau programme de gestion de flotte d'ALD Automotive intègre un large panel de services pour ses clients B2B : surveillance de flotte, des émissions de CO2, de la consommation de carburant, ainsi que services permettant l'optimisation des opérations de gestion de flotte - respect des contrats, maintenances, pannes, rapports d'utilisation des véhicules. De plus, de nombreux services à valeur ajoutée seront désormais proposés au conducteur à travers une application mobile (assistance routière, programmes de sécurité, données kilométriques, rappels d'entretien des véhicules, indicateurs d'efficacité énergétique, etc.).

MUNIC est un spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile. Le nouveau service pour véhicules connectés d'ALD Automotive combine le Smart Dongle de MUNIC et son moteur d'intelligence artificielle (IA) embarqué ainsi que la plateforme de traitement des données Munic.io de MUNIC, associés à la plateforme cloud et d'application mobile de Vin.li, l'opérateur de services télématiques sélectionné par ALD Automotive.

« Les solutions de voitures connectées vont au-delà des services télématiques traditionnels en connectant le gestionnaire de flotte en temps réel avec sa flotte de véhicules, lui permettant de prendre de meilleures décisions et de faire ainsi évoluer la gestion de flotte vers le tout digital, commente John SAFFRETT, Directeur général adjoint chez ALD Automotive. « Nous sommes heureux de tirer parti de la plateforme d'Edge Computing Munic.io et de l'expertise de MUNIC sur un nombre croissant de nos marchés dans le monde entier pour changer fondamentalement la façon dont la mobilité sera gérée à l'avenir. »

« Les Smart Dongles OBD et la plateforme Munic.io ont été sélectionnés par ALD Automotive pour leur capacité unique à décoder et traiter l'extrême diversité des données véhicules. De plus en plus d'opérateurs télécoms, d'opérateurs de services, d'intégrateurs, et plus généralement d'acteurs de l'industrie automobile font appel à ces technologies pour accéder aux données véhicules et faire évoluer leur activité ou développer de nouveaux services » déclare Aaron SOLOMON, Président-Directeur général de MUNIC. « Nous sommes ravis de cette collaboration avec ALD Automotive qui va permettre d'accélérer l'émergence de nouveaux services et usages autour des données véhicules. »

À propos d'ALD Automotive

ALD Automotive est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD Automotive place la mobilité durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services technologiques afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier.

Avec 6 700 employés dans le monde, ALD Automotive gère 1,76 million de véhicules (à fin décembre 2020).

ALD est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale.

Plus d'informations sur : www.aldautomotive.fr

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 65 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

