24/05/2024 - 20:00

ERRATUM

Dans le communiqué de presse intitulé « Assemblée générale extraordinaire le 28 juin 2024 » diffusé le 24/05/2024 à 19h00, la date d'ouverture de l'exercice 2023/2024 est le 1er juillet 2023 et non le 1er juin 2023 comme indiqué par erreur. Le communiqué de presse corrigé est reproduit ci-dessous en intégralité.

Projet de modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social

Les actionnaires de MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le vendredi 28 juin 2024, à 8h30, au siège social de la Société situé Parc d'activités Alpespace, 74 voie Magellan, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac.

Au cours de cette assemblée générale, il sera proposé aux actionnaires de modifier les dates d'ouverture de et de clôture de l'exercice social, pour les fixer respectivement aux 1er janvier et 31 décembre de chaque année (contre 1er juillet et 30 juin à ce jour).

En cas d'approbation de cette résolution par les actionnaires de MND, l'exercice 2023/2024 en cours, qui a débuté le 1er juillet 2023, présentera une durée exceptionnelle de 18 mois et se clôturera le 31 décembre 2024.

Cette proposition vise à mieux aligner l'exercice social de la société sur la saisonnalité de ses activités et de celle de ses clients.

La documentation relative à cette assemblée générale ordinaire sera disponible dans les délais légaux prévus par la loi sur l'espace Investisseurs du site Internet de MND, www.mnd-bourse.com.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts