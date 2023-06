22/06/2023 - 10:00

La plus grande tyrolienne à pylône du monde a ouvert au public ce samedi 17 juin 2023 dans la station de Chamrousse en Isère. D'une longueur de 1 904 mètres, avec 600 mètres de dénivelé et des pointes de vitesses jusqu'à 80 km/h, il s'agit de la plus grande tyrolienne avec pylônes intermédiaires du monde. Le départ de la tyrolienne se situe au niveau au sommet de la Croix de Chamrousse à 2 253 mètres d'altitude. L'arrivée a lieu au cœur de la station à Recoin à 1 650 mètres. Son accès se fait par la télécabine de la Croix de Chamrousse.

Ce nouvel équipement « Quatre saisons » voulu par la commune de la station de ski de Chamrousse pour diversifier son offre été/hiver, a été réalisé par le groupe français MND, spécialiste des infrastructures de loisirs à sensations, de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement et de la sécurité en montagne. Les ingénieurs de MND ont développé un nouveau système breveté de chariots freiné pour tyrolienne qui permet une descente sans arrêts au niveau de différents pylônes intermédiaires, permettant une adaptation plus fine à la topographie des lieux, y compris par forte pente et surtout des accélérations et des sensations décuplées. L'expérience du groupe dans la conception de systèmes de transport par câble a permis de franchir de nombreuses barrières technologiques pour garantir les sensations et le confort des usagers en toutes sécurité et se différencier fortement des systèmes aujourd'hui existants. Le public peut expérimenter ces nouvelles sensations, en solo ou à deux, avec une vitesse de pointe allant jusqu'à 80 km/h au-dessus des pistes du domaine skiable de Chamrousse et une pente moyenne de 30%. Sur la dernière partie du parcours, les pratiquants sont invités à sourire à l'appareil avec la possibilité de repartir avec une photo pour immortaliser l'instant.

À Chamrousse, MND a également construit une impressionnante passerelle himalayenne de 900 mètres de long, qui surplombe à 130 mètres de haut la piste noire des couloirs de Casserousse, piste mythique des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, et qui offre un panorama époustouflant. La tyrolienne et la passerelle himalayenne sont deux réalisations été/hiver, qui entrent dans le cadre du projet de valorisation du site de la Croix de Chamrousse pour diversifier l'offre touristique de la station, grâce à une économie quatre saisons. Un projet de valorisation touristique souhaité par la commune qui vise à régénérer le site de la Croix de Chamrousse tout en le protégeant sur le plan environnemental.

Frédéric Géromin, Directeur général de la régie des remontées mécaniques de Chamrousse : « Nous sommes très heureux d'avoir ouvert la tyrolienne, un projet d'envergure mené aux côtés de MND et un investissement long-terme pour la station avec une activité en service cet été mais aussi l'hiver. Cette nouvelle activité nous permet d'avoir une diversification de notre offre qui est un levier important d'attractivité pour la station. Après un premier week-end d'exploitation réussi et plus de 70 réservations par jour, la saison estivale est lancée à Chamrousse ! »

Nicolas Chapuis, Directeur des pôles transport par câble et loisirs MND était présent à Chamrousse pour l'ouverture au public et a déclaré : « Lors du dernier salon Mountain Planet à Grenoble, nous avions annoncé la signature de ces deux équipements pour la commune de Chamrousse avec la réalisation de la passerelle suspendue et de la plus longue tyrolienne du monde à pylône. Douze mois plus tard, ces deux équipements Quatre saisons sont désormais opérationnels. Ils vont renforcer l'attractivité de Chamrousse, notamment l'été, où son offre ne cesse de se développer. Cette tyrolienne, la plus longue du monde à pylône, est la démonstration des innovations et du savoir-faire de MND sur le marché croissant des loisirs à sensations. »

Infos pratiques : Tarifs : 35 € en solo, 65 € en duo. ski.chamrousse.com

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

