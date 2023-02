07/02/2023 - 18:00

Chiffre d'affaires en croissance de +24% au 1er semestre 2022/2023 à 49,3 M€

Croissance à deux chiffres de l'ensemble des pôles d'activité : +13% pour Enneigement & Remontées mécaniques et +63% pour Sécurité & Loisirs

Carnet de commandes au 31 décembre 2022 : 67,9 M€, dont 37,3 M€ de commandes à facturer au 2nd semestre 2022/2023

Perspectives 2022/2023

Confirmation des objectifs de croissance et d'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté) en 2022/2023

Renforcement engagé de la structure financière et bilancielle afin de poursuivre le plan de croissance et d'investissements « Succeed Together 2024 »

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2022/2023 (période du 1er juillet au 31 décembre 2022).

ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2022/2023

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées non auditées 1er semestre 2020/2021 1er semestre 2021/2022 1er semestre 2022/2023 Variation Chiffre d'affaires 28,1 39,7 49,3 +24% dont Enneigement & Remontées mécaniques 17,1 30,7 34,6 +13% dont Sécurité & Loisirs 11,0 9,0 14,7 +63%

Après un exercice 2021/2022 marqué par une croissance soutenue de +81%, MND a continué d'enregistrer une progression dynamique de son activité au 1er semestre de l'exercice 2022/2023, avec un chiffre d'affaires de 49,3 M€, en croissance organique de +24%.

Toutes les activités ont contribué à cette solide progression, avec une croissance à deux chiffres sur les deux pôles du Groupe, malgré des tensions persistantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques.

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 34,6 M€, en croissance de +13%, porté par le dynamisme de l'activité de transport par câbles. Au cours du semestre écoulé, Saint-Lary, plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises, a mis en service une nouvelle télécabine 10 places et un télésiège 6 places, deux appareils débrayables conçus et assemblés en France par MND. Outre-Atlantique, MND a mis en service un nouveau télésiège à bulles débrayable 6 places à l'occasion de l'ouverture de la saison d'hiver à Waterville.

Ce 1er semestre 2022/2023 a également bénéficié des premières facturations liées aux deux projets majeurs de remontées mécaniques remportés en 2021/2022 en France et aux États-Unis (près de 40 M€ à facturer sur les exercices 2022/2023 et 2023/2024) et de l'avancement des différents projets de mobilité urbaine.

Dans le sillage d'un 2nd semestre 2021/2022 dynamique (+73%), le pôle Sécurité & Loisirs a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 14,7 M€ en progression de +63%, sous l'effet des investissements des opérateurs des domaines skiables pour la saison d'hiver 2022/2023 en matière de sécurité et d'équipements de piste, mais aussi par la forte progression des activités loisirs 4 saisons avec notamment les travaux de la plus grande tyrolienne avec pylône du monde en cours de construction à Chamrousse.

Par zones géographique, la répartition du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022/2023 est la suivante :

54% de l'activité réalisée en France (contre 39% sur l'ensemble du dernier exercice 2021/2022), sous l'effet de la forte progression de l'activité de transport par câbles sur la période ;

18% en Europe hors France (vs. 14% en 2021/2022) ;

28% dans le reste du monde (vs. 47% en 2021/2022), avec une forte croissance des activités en Amérique du Nord et un recul des zones Asie et CEI (Communauté des États Indépendants).

CARNET DE COMMANDES DE 67,9 M€ AU 31 DECEMBRE 2022

La prise de nouvelles commandes fermes et d'avenants s'est établie à 35,4 M€ au 1er semestre 2022/2023.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes fermes s'élevait à 67,9 M€.

Les commandes à facturer au 2nd semestre de l'exercice 2022/2023 (qui sera clos le 30 juin 2023) représentent 37,3 M€ du carnet de commandes à fin décembre.

PERSPECTIVES 2022/2023

Le 3 février 2023 , le groupe a annoncé la levée des principales conditions suspensives en vue de la mise en œuvre des opérations prévues par l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers. Cet accord prévoit l'apport de financements supplémentaires pour 20,7 M€ au total (dont 17,7 M€ déjà versés à ce jour), le renforcement des fonds propres et le désendettement massif du Groupe par le biais d'une conversion en capital de la dette existante à hauteur de 136,6 M€, et l'allongement de la maturité du prêt du FDES (Fonds de Développement Économique et Social), octroyé en 2020.

Cet accord vise à renforcer la structure financière du Groupe en rétablissant son équilibre bilantiel et en le dotant des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien son plan de croissance et ses investissements dans le cadre de son plan stratégique « Succeed Together 2024 », notamment pour concevoir de nouvelles lignes de produits et accroître ses capacités industrielles en France pour la production de ces nouvelles solutions et les projets dédiés au transport urbain.

Les actionnaires de MND sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 10 mars 2023 afin de se prononcer sur les résolutions nécessaires à la mise en œuvre des opérations.

Pour l'exercice 2022/2023, le Groupe confirme ses objectifs annuels : réaliser une nouvelle année de croissance de son activité et poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté).

AGENDA FINANCIER

Assemblée générale : 10 mars 2023

Résultats semestriels 2022/2023 : 26 avril 2023

Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

Annexes

Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues (bon de commandes ou contrats signés) et prend en compte la norme IFRS15.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice + nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice – chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

EBITDA ajusté

Le Groupe suit l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ajusté comme indicateur de performance afin de mesurer la performance du Groupe indépendamment de sa politique de financement et d'amortissement.

L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.