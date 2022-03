24/03/2022 - 08:00

MND (Euronext Growth - FR00140050Q2 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations confirme sa place d'acteur majeur du transport par câble. Créée en 1989, l'activité transport par câble du groupe MND vise une forte croissance pour l'exercice 2022/2023.

Sur le marché du transport par câble urbain, les récents contrats remportés à Huy et à La Réunion témoignent de la capacité du Groupe à répondre avec succès aux attentes du marché. En Belgique la ville de Huy a confié à MND la construction de son nouveau téléphérique en lieu et place de l'existant. Les travaux ont débuté et seront réceptionnés en 2023. À La Réunion, MND, mandataire du Groupement Payenke, a été choisi par la CINOR (Communauté intercommunale du nord de La Réunion) pour concevoir, construire et assurer la maintenance de la seconde ligne du réseau de téléphérique de Saint-Denis.

Depuis le 1er juillet 2021, à la demande de Brest métropole, les équipes de MND assurent une mission de long terme d'assistance à l'exploitant du téléphérique de Brest. A Dubaï, MND a signé en 2021 un protocole d'accord avec l'autorité organisatrice des transports, Roads & Transport Authority (RTA) afin d'étudier la construction d'un système de transport par câble urbain autonome innovant.

Sur son marché historique en montagne, MND va construire trois nouveaux appareils débrayables sur le domaine skiable de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées). Dans le cadre du programme d'investissement et de la future restructuration du domaine, la société exploitante Altiservice a choisi MND pour la construction d'une télécabine 10 places et de deux télésièges 6 places. À Oz-en-Oisans (Isère), MND construit un ascenseur incliné qui assurera la finalisation de l'ascenseur valléen de nouvelle génération vers le Grand Domaine de l'Alpe d'Huez. Aux Etats-Unis à Waterville, station de ski réputée de la côte Est, MND s'implante sur le continent nord-américain avec le premier télésiège 6 places débrayable du Groupe qui entre en phase de montage sur site ce printemps.

Tous ces appareils urbain, touristique et montagne sont livrés clés-en-main par MND qui en assure la conception, la gestion du projet, l'assemblage, l'installation ainsi que la mise en route et la formation des opérateurs.

Enfin, dans le sillage des deux saisons passées, même fortement marquées par la Covid-19, le groupe prévoit également de livrer la saison prochaine trois télésièges 4 places, huit téléskis à enrouleurs et une vingtaine de tapis skieurs, démontrant encore une fois la pertinence de sa large gamme d'appareils pour répondre à des problématiques opérationnelles variées.

Depuis 2018, MND et BARTHOLET collaborent sur divers marchés afin de proposer des offres communes et sont liés depuis 2020 par un accord de partenariat industriel et commercial sur la technologie du téléporté débrayable, jusqu'en décembre 2023. Cette collaboration porte ses fruits de part et d'autre avec de nombreuses références mises en service en France et à l'international.

En l'espace de trois ans, MND a ainsi renforcé son expérience acquise depuis plus de 30 ans dans le domaine des remontées mécaniques, intégrant de nouvelles références ainsi que de nombreuses compétences techniques et industrielles.

MND a récemment pris acte de l'acquisition, par le groupe italien HTI, d'une part majoritaire des titres du groupe BARTHOLET. Ce changement d'actionnaire majoritaire de BARTHOLET ne remet pas en cause les commandes déjà signées ou les projets encore à venir dans le cadre de ce partenariat. Le service et la fourniture de pièces détachées sont pris en charge par les équipes de MND qui garantissent, conformément à l'accord de collaboration, tous les services associés aux appareils installés ou en cours d'installation chez ses clients. Les deux entreprises assureront la continuité des services pour accompagner les exploitants des infrastructures tout au long de leur cycle de vie.

Comme sur tous les autres secteurs sur lesquels il opère (systèmes d'enneigement, sécurité en montagne et infrastructures de loisirs à sensations), MND a pour ambition d'être un acteur industriel majeur et autonome de la mobilité par câble. Conformément au plan stratégique Succeed Together 2024 initié en 2020, le projet d'extension de son site industriel qui débute ce printemps, a pour but d'augmenter les capacités de production en France et les espaces de fabrication et d'assemblage dédiés au pôle transport par câble. Le groupe disposera ainsi d'un site global de 5 hectares pour améliorer les espaces de travail des plus de 200 salariés sur site au service des clients. En complément, le renforcement du pôle services et l'accroissement de l'offre de formation doteront le Groupe de moyens supplémentaires pour répondre dans la durée aux besoins d'accompagnement de ses clients sur un parc installé en forte croissance. Ce projet d'extension industrielle sera concrétisé au cours de l'année 2023.

Présent au salon Mountain Planet qui aura lieu à Grenoble du 26 au 28 avril 2022, MND et ses équipes accueilleront ses clients sur son stand et sur son site industriel pour partager ses dernières innovations, projets et succès pendant toute la durée de l'évènement.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

