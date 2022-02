02/02/2022 - 07:00

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2021/2022 (1er juillet 2021 au 31 décembre 2021).

ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2021/2022

En M€ - Normes IFRS

Données consolidées non auditées 1er semestre 2020/2021 1er semestre 2021/2022 Variation Chiffre d'affaires 28,1 39,7 +41% dont Enneigement & Remontées mécaniques 17,1 30,7 +79% dont Sécurité & Loisirs 11,0 9,0 -18%

Dans le sillage du 2nd semestre 2020/2021, qui avait permis à MND de renouer avec la croissance (+19%), le Groupe a continué d'afficher une progression soutenue de son activité au 1er semestre 2021/2022, tirée par la performance du pôle Enneigement & Remontées mécaniques et la réalisation de nombreux projets internationaux au cours de la période.

Il convient de rappeler que le 1er semestre 2020/2021, qui avait été marqué par un recul de -5% de l'activité de MND, s'était déroulé dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 avec des conséquences économiques lourdes pour les professionnels de la montagne, notamment en Europe (fermeture administrative des remontées mécaniques sur l'ensemble de la saison).

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021/2022, s'est ainsi élevé à 39,7 M€, en progression de +41%. À mi-exercice 2021/2022, il s'établit déjà quasiment au niveau d'activité enregistré sur l'ensemble du dernier exercice (41,0 M€ de chiffre d'affaires réalisé en 2020/2021).

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 30,7 M€, en forte croissance de +79%. Ce montant à mi-année est d'ores déjà supérieur au chiffre d'affaires enregistré par ce pôle pour l'ensemble de l'exercice 2020/2021 (27,0 M€ déjà en forte progression annuelle de +32%).

Si l'activité d'installation de systèmes d'enneigement automatique pour des domaines skiables internationaux a continué d'être dynamique au 1er semestre, il convient de souligner la performance de l'activité de transport par câbles, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par x2,5 au cours de la période, notamment sous l'effet des projets majeurs remportés l'an dernier et qui sont entrés en production au 1er semestre 2021/2022.

L'activité de transport urbain est également en forte croissance, avec l'avancement des différents projets de mobilité urbaine (téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion, nouveau téléphérique urbain et touristique de la ville de Huy).

Le pôle Sécurité & Loisirs a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 9,0 M€, en repli de -18% par rapport au 1er semestre 2020/2021. La vente de produits et de services liés à l'exploitation des domaines skiables devrait enregistrer un rebond au 2nd semestre, notamment en Europe, alors que les opérateurs des stations réinvestissent progressivement sur la saison d'hiver 2021/2022.

L'activité de loisirs à sensations est en revanche en croissance sur la période, portée notamment par le succès de la nouvelle luge monorail Fun Coaster, dont le 1er modèle a été inauguré l'été dernier au sein de la station village de Bosco Gurin, en Suisse.

Sur le plan géographique, la mise en production des nombreux projets internationaux remportés au cours du dernier exercice a entraîné un renforcement de la présence multi-continents du Groupe avec, à l'issue du 1er semestre 2021/2022 :

30% de l'activité réalisée en France (contre 41% sur le dernier exercice 2020/2021) ;

19% en Europe hors France (vs. 40% en 2020/2021) ;

51% dans le reste du monde (vs. 19% en 2020/2021), dont 14% en Amérique du Nord et 19% en Asie.

CARNET DE COMMANDES DE 71,6 M€ AU 31 DECEMBRE 2021

La prise de nouvelles commandes fermes s'est établie à 19,7 M€ au 1er semestre 2021/2022.

Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes fermes s'élevait à 71,6 M€, supérieur de 53% au carnet de commandes à la même date l'an dernier (46,6 M€ à fin décembre 2020). Pour rappel, il s'élevait à 91,7 M€ à fin juin 2021.

Les commandes à facturer au 2nd semestre de l'exercice 2021/2022 (qui sera clos le 30 juin 2022) représentent 22,5 M€ du carnet de commandes à fin décembre.

PERSPECTIVES 2021/2022 : CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE DOUBLEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

À l'image de sa solide performance du 1er semestre, le Groupe confirme anticiper une forte croissance de son activité sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022.

MND confirme son objectif de doublement du chiffre d'affaires annuel en 2021/2022, afin de le porter à plus de 80 M€.

Sur le plan opérationnel, le Groupe continue de recueillir les effets opérationnels du plan stratégique de transformation « Succeed Together 2024 » au niveau de sa marge brute, malgré les tensions mondiales fortes sur les prix des matières premières et sur les chaînes d'approvisionnement. MND bénéficie également des mesures d'économies et d'allégement de la structure de coûts du Groupe réalisées au cours des derniers exercices (rappel : 7 M€ d'économies annuelles matérialisées en 2020/2021). Le Groupe confirme donc la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté) en 2021/2022.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, déclare :

« Semestre après semestre, MND confirme sa nouvelle dynamique soutenue par notre plan de transformation industrielle et commerciale « Succeed Together 2024 ».

Comme nous l'escomptions, l'exercice 2021/2022 s'inscrit sous le signe d'une forte croissance de notre chiffre d'affaires, fruit notamment des nombreux succès commerciaux remportés l'an dernier et de la conquête de nouveaux marchés internationaux.

Fort de nos atouts - activités diversifiées et 4 saisons, offre de transport urbain, présence multi-continents, solutions en phase avec les défis liés aux changements climatiques - nous confirmons notre retour durable à une croissance rentable. »

AGENDA FINANCIER 2021/2022

Résultats semestriels 2021/2022 : 27 avril 2022

La publication interviendraaprès la clôture du marché d'Euronext Paris.

