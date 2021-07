07/07/2021 - 07:30

MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, annonce, qu'à la date du 30 juin 2021, l'intégralité des obligations convertibles à échéance 2023, issues de la conversion par compensation de créance, en octobre 2020, d'un emprunt obligataire simple d'un montant nominal de 5,2 M€ émis en 2019, ont été converties en action MND, venant renforcer les fonds propres du groupe.

En conséquence, la dilution potentielle issue de la conversion d'obligations convertibles dans le cadre de cet emprunt obligataire, qui était détenu par des investisseurs européens, est désormais nulle.

MND ne dispose donc plus d'aucun instrument financier dilutif inscrit à son bilan ou hors-bilan.

Le capital social de MND est désormais constitué de 250 822 231 actions au 30 juin 2021.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

