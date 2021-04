29/04/2021 - 07:30

MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, a été victime, fin mars 2021, d'une intrusion d'un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs en France et à l'étranger (lire le communiqué de presse du 24 mars 2021).

Grâce aux efforts conjoints des équipes du Groupe et d'experts externes en cybersécurité, MND a pu reprendre son activité et redémarrer progressivement sa production début avril, avec un mode de fonctionnement normal et sécurisé pleinement effectif à ce jour.

Le Groupe, qui ne déplore aucun vol de données lié à cette cyberattaque, estime que son impact économique est limité, et n'occasionnera pas de perte d'exploitation.

MND remercie ses clients et ses partenaires pour leur compréhension et leur soutien, ainsi que l'ensemble de ses équipes pour leur entière mobilisation

Publication des comptes semestriels 2020/2021 décalée au 14 mai 2021

En conséquence, MND informe que la publication du communiqué de presse relatif aux comptes semestriels 2020/2021 et la mise en ligne du rapport semestriel 2020/2021 sont reportées au 14 mai 2021, après la clôture des marchés d'Euronext, en lieu et place du 30 avril 2021.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

Contacts