06/04/2021 - 07:30

La société Northern Caucasus Resort (NCR), premier organisme de développement du tourisme de montagne en Russie, a choisi le groupe français MND dans le cadre d'une consultation internationale pour la réalisation de deux projets de développement majeurs de transport par câble dans la station de ski de Mamison. Au cœur de cette nouvelle destination touristique russe, MND délivrera une télécabine 10 places et un télésiège 6 places, pour un montant total de 17,5 M€. Ces infrastructures seront opérationnelles en 2023.

Mr. Timizhev Hassan Khamishevich, Directeur général de NCR, déclare : « Il s'agit de projets stratégiques pour NCR et plus largement pour le développement touristique et économique de cette région du Caucase. Afin d'engager cette nouvelle phase d'investissement, nous souhaitions travailler avec un partenaire à même de nous accompagner sur le long terme et nous sommes donc heureux d'engager cette nouvelle coopération avec MND. La qualité et la durabilité des équipements et technologies proposés pour ces deux appareils, ainsi que l'offre globale et de services de MND correspondent parfaitement à nos enjeux pour la réalisation de ces projets. »

Dans la lignée des réalisations pour les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, la société NCR lance une nouvelle phase d'investissement dans le massif du Caucase, où culmine le

Mont Elbrous, avec pour objectif d'accélérer le développement économique, touristique et social de la région. Dans ce cadre, le nouveau site de Mamison se dote d'un projet phare pour lequel le groupe MND a été choisi pour réaliser les infrastructures clés de ce domaine skiable.

Pour Mamison, station nouvellement créée sur un site étudié par les experts français d'Egis et de la Caisse des Dépôts en 2015, MND ROPEWAYS délivrera les premières installations de transport par câble, structurantes pour le reste du projet. Il s'agit d'une télécabine 10 places de 3,3 km et d'un télésiège débrayable 6 places à bulles de 1,7 km, qui embarquent les dernières innovations du constructeur. Ces équipements seront conçus, majoritairement fabriqués et entièrement assemblés en France sur le site industriel du groupe MND. Le génie civil et l'installation seront gérés par NCR et ses partenaires. MND supervisera l'installation et assurera la formation de l'opérateur.

Ce succès commercial vient confirmer la stratégie d'offre globale du groupe, son développement international ainsi que la capacité de MND à accompagner la réalisation de projets d'infrastructures stratégiques pour la mobilité et le tourisme.

À propos de NCR

Northern Caucasus Resorts (NCR) a été constituée conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 octobre 2010, n° 833, pour gérer les zones économiques spéciales de tourisme et de loisirs dans le district fédéral du Caucase du Nord (pôle touristique). La mission de JSC NCR est de créer les conditions du développement socio-économique du district fédéral du Caucase du Nord par la gestion efficace des zones économiques spéciales et la mise en œuvre de projets d'infrastructure intégrée dans le secteur du tourisme, basé sur les principes de l'utilisation durable des ressources naturelles, de l'efficacité économique, de la promotion du sport et d'un mode de vie sain. L'objectif de NCR est la mise en œuvre sur le territoire du district fédéral du Caucase du Nord d'un projet d'infrastructure intégrée dans le secteur du tourisme, visant à créer et à développer un cluster touristique.

En savoir plus : www.ncrc.ru

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).

En savoir plus : www.mnd.com

Contacts