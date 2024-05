Secteur ICB : 30205000 - Véhicules d'investissement à capital variable et véhicules d'investissement divers

PRIX DE L'OFFRE :

1,50 euros par action Micropole

DUREE DE L'OFFRE :

Le calendrier de l'offre publique d'achat sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») conformément aux dispositions de son règlement général (le « RGAMF »)

Le présent communiqué a été établi par la société Miramar Holding et est diffusé en application des dispositions de l'article 231-27 1° et 2° et 231-28 du règlement général de l'AMF (« RGAMF »).

Conformément aux dispositions de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 du RGAMF, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 30 mai 2024 relative à l'offre publique d'achat visant les actions de la société Micropole (l' « Offre »), apposé le visa n° 24-186 sur la note d'information établie par Miramar Holding (la « Note d'Information »).

Conformément à l'article 231-28 du RGAMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Miramar Holding, ont été déposées à l'AMF le 30 mai 2024 et seront mises à disposition du public au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ce document.

La Note d'Information visée par l'AMF (dont la section 2.7 décrit la procédure d'apport à l'Offre) est disponible sur les sites Internet de Miramar Holding SAS (www.miramar-opa.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Elle peut être obtenue sans frais auprès de :

Société Générale GLBA/IBD/ECM/SEG

75886 Paris Cedex 1