10/12/2024 - 18:00

Recul conjoncturel sensible en France après le record d'activité 2023-2024

Accélération de la croissance en Europe

EBITDA semestriel attendu proche de l'équilibre

Chavanod, le 10 décembre 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre (période du 1er mai au 31 octobre 2024) de l'exercice 2024-25.

(EN K€) 2023-2024 2024-2025 % Variation 2ème trimestre Chiffre d'affaires 11 042 9 688 -12,3% Dont France 9 485 7 897 -16,7% Dont International 1 557 1 791 +15,0% 1er semestre Chiffre d'affaires 21 732 18 968 -12,7% Dont France 18 790 15 729 -16,3% Dont International 2 942 3 239 +10,1%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous avons évolué sur ce semestre dans un environnement économique défavorable pour la consommation des ménages, phénomène qui a été de plus amplifié sur notre marché par la crise immobilière dans le neuf. Le développement de notre exposition et notoriété en Europe nous a permis néanmoins d'atténuer en partie la baisse des volumes en France.

Dans ce contexte, nous nous sommes attachés à limiter l'impact sur notre rentabilité opérationnelle en maintenant un taux de marge brute élevé et une gestion rigoureuse de nos charges. Notre EBITDA ne devrait ainsi être que légèrement négatif sur le semestre. Notre situation financière reste très saine avec un niveau de trésorerie toujours excédentaire et proche de celui du 30 avril 2024.

Dans ce climat économique qui ne devrait pas beaucoup évoluer au cours des prochains mois, nous continuons de travailler sur notre offre pour répondre aux attentes évolutives de nos clients en lançant de nouvelles gammes économiques, sans rogner sur notre taux de marge brute afin de préserver notre trésorerie. »

Un deuxième trimestre dans la lignéée du premier trimestre

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024-25 ressort à 9,7 M€ en baisse de -12,3%, une évolution quasi similaire à celle du premier trimestre.

La majorité de cette baisse a été enregistrée au mois d'août, reflet d'une activité très faible durant la parenthèse des Jeux Olympiques. Les mois de septembre et octobre ont été en revanche plus proches de la performance de l'exercice 2023-2024.

L'activité en France (82% du chiffre d'affaires) est la plus impactée avec un chiffre d'affaires de 7,9 M€ en baisse de -16,7%. Cette variation s'explique par la baisse conjoncturelle des volumes vendus dans les canaux e-commerce. Les ventes en boutiques sont restées quasi stables, bénéficiant notamment de la contribution du magasin d'Annecy ouvert en décembre 2023.

Les ventes hors de France confirment leur bonne orientation avec une progression à +15,0% sur la période, notamment en Allemagne et en Italie.

Chiffre d'affaires semestriel reflet de la conjoncture défavorable

Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 19,0 M€ en baisse de -12,7%, à comparer au niveau record d'activité enregistré au 1er semestre 2023-2024.

Cette évolution s'explique principalement par un effet volume conjoncturel (-11%), l'effet prix étant faible sur la période avec un panier moyen quasi stable. La France contribue pour 15,7 M€ (-16,3%) et l'International pour 3,2 M€ (+10,1%).

Principale priorité de Miliboo, le taux de marge brute reste à un niveau élevé, bien qu'inférieur à celui du premier semestre 2023-2024, notamment en raison de la hausse des coûts de fret international. Le pilotage actif de cet indicateur et la bonne maîtrise des charges permettront de préserver ainsi un EBITDA à un niveau proche de l'équilibre malgré le manque d'activité.

Le Groupe rappelle par ailleurs sa bonne situation financière avec notamment une trésorerie nettement positive qui lui permet d'évoluer sereinement dans ce contexte économique complexe.

Perspectives 2024-2025

Le contexte de marché est inchangé en ce début de semestre avec une demande en berne notamment sur le segment milieu de gamme, cœur de cible de Miliboo. Même si le niveau des ventes lors du Black Friday, premier temps fort du semestre, a été satisfaisant, la prudence reste de mise vis-à-vis de l'amélioration à venir de la tendance. L'attention reste toujours portée sur la bonne maitrise des coûts et la préservation d'un bon niveau de trésorerie.

Prochain rendez-vous :

28 février 2025 (après bourse) : Résultats du 1er semestre 2024-2025

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 43,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023-24 (clôture au 30 avril 2024). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).