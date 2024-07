29/07/2024 - 07:45

Record d'activité annuel à 43,3 M€

Confirmation d'une marge brute élevée, supérieure à 61%

Très forte progression de l'EBITDA à 3,1 M€ (7,2% du chiffre d'affaires)

Retour à un résultat net largement bénéficiaire à 2,4 M€

Situation financière renforcée - Trésorerie nette de 1,4 M€

Chavanod, le 29 juillet 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats annuels de l'exercice 2023-24 (clôture de l'exercice au 30 avril 2024), arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 26 juillet 2024. Les procédures d'audit sont finalisées.

Le rapport financier annuel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) 2021-22

12 mois 2022-23

12 mois 2023-24

12 mois Variation

N/N-1 Chiffre d'affaires 39,2 42,3 43,3 +1,0 M€ Marge brute[1] 22,5 23,0 26,6 +3,6 M€ Taux de marge brute 57,5% 54,5% 61,4% +6,9 pts Ebitda[2] 0,8 (0,9) 3,1 +4,0 M€ Marge d'EBITDA 2,0% ns 7,2% Résultat d'exploitation 0,5 (1,5) 2,8 +4,3 M€ Résultat net 0,0 (1,5) 2,4 +3,9 M€

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous avons réalisé un très bel exercice 2023-2024. Nous avons continué à gagner des parts de marché et notre rentabilité a notamment fortement progressé, grâce au bon pilotage de notre marge brute et à la gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement.

Je suis fier du travail de toutes les équipes qui ont su être réactives et performantes dans un environnement peu favorable qui pèse sur les volumes.

De nombreux défis nous attendent encore sur l'exercice en cours, notamment avec un marché de l'ameublement toujours fortement ralenti et un coût du fret international à nouveau en hausse en raison du contexte géopolitique en mer Rouge. Nous allons continuer de nous appuyer sur notre stratégie phygitale pour limiter ces impacts exogènes avec l'objectif de consolider notre place parmi les acteurs les plus solides de notre secteur. »

ACTIVITE SOLIDE EN CROISSANCE DE 2,3%

Le chiffre d'affaires annuel ressort à 43,3 M€ en hausse de +2,3%, soit le niveau d'activité le plus élevé réalisé depuis la création de Miliboo. La hausse du panier moyen a permis de compenser la baisse des volumes limitée à -3,9% dans un contexte de marché atone ((-4% sur un an glissant[3] en France par exemple).

La France contribue pour 37,2 M€ (+2,2% vs 2022-23) tandis que les ventes à l'international progressent de +3,4% à 6,1 M€.

FORTE PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE ET DES RESULTATS

La marge brute s'est fortement améliorée sur l'exercice grâce à un pilotage commercial adapté au contexte moins tendu sur les coûts d'achat et de logistiques (fret international) que sur l'exercice précédent. Elle ressort à 61,4% dépassant pour la première fois le cap des 60% depuis 2020 sur 12 mois.

Ce bon taux de marge brute s'est accompagné de la bonne maîtrise des charges opérationnelles, notamment des coûts publicitaires et marketing qui ont diminué sur la période, générant un fort levier sur les résultats.

Miliboo renoue ainsi avec un EBITDA largement positif à 3,1 M€, supérieur de 4,0 M€ à celui réalisé en 2022-23. L'EBITDA ressort ainsi à 7,2% du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'élève à 2,8 M€ en progression de 4,3 M€.

Après prise en compte du résultat financier (-0,1 M€), du résultat exceptionnel (-0,1 M€) et de l'impôt (-0,2 M€), Miliboo affiche un résultat net largement bénéficiaire de 2,4 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCEE - TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 5,5 M€

Les capitaux propres ressortent à 6,8 M€ renforcés par le résultat net de l'exercice.

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 2,3 M€, incluant une capacité d'autofinancement de +2,8 M€ et d'une variation de -0,5 M€ liée à l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Ces flux couvrent largement les investissements nets de la période qui s'élèvent à 1,3 M€ et permettent à Miliboo de générer un Free Cash-Flow positif de 1,0 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

Sur la période, Miliboo a procédé au remboursement de dettes bancaires à hauteur de 1,7 M€ et a sollicité 0,6 M€ de nouveaux emprunts notamment pour financer l'aménagement d'un nouveau studio photo.

La trésorerie nette se renforce ainsi à 1,4 M€ (vs 0,4 M€ au 30 avril 2023), composée de 5,5 M€ de trésorerie disponible et de 4,1 M€ de dettes bancaires brutes.

PERSPECTIVES

Le marché de l'ameublement est toujours orienté à la baisse en ce début d'exercice (-7% en mai[4]) dans un contexte économique incertain amplifié par la crise immobilière qui pèse sur les achats de mobiliers et la hausse des tarifs du fret international, notamment Asie-Europe.

Face ce contexte et à la baisse des volumes, le Groupe reste très prudent et s'attache à piloter sa stratégie commerciale pour préserver sa marge brute tout en tenant compte de la sensibilité prix sur les volumes.

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks yc. de matières premières

2 Ebitda = Résultat d'exploitation – dotations et reprises aux provisions et aux amortissements

[3] Source IPEA (Institut de prospective et d'études de l'ameublement) – période fin mars 2024 à fin mars 2023 – note trimestrielle avril 2024

[4] Source IPEA (Institut de prospective et d'études de l'ameublement) – période mai 2024 comparé à mai 2023 – note trimestrielle mai2024

Prochain rendez-vous :

12 septembre 2024 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024-25

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 43,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023-24 (clôture au 30 avril 2024). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Contacts