Chavanod, le 27 février 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats semestriels de l'exercice 2023-24 (période du 1er mai au 31 octobre 2023), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 27 février 2024. Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires ont été effectuées.

Le rapport financier semestriel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) S1 2021-22

6 mois S1 2022-23

6 mois S1 2023-24

6 mois Variation

N/N-1 Chiffre d'affaires 18,4 21,4 21,7 +0,3 M€ Marge brute[1] 10,9 10,9 13,2 +2,3 M€ Taux de marge brute 59,2% 51,1% 60,9% +9,8 pts Ebitda[2] 0,6 (1,6) 1,6 +3,2 M€ Marge d'EBITDA 3,2% ns 7,2% Résultat d'exploitation 0,5 (1,9) 1,4 +3,3 M€ Résultat net 0,3 (2,0) 1,2 +3,2 M€

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous avons réalisé un bon premier semestre 2023-2024 avec une progression de l'ensemble de nos indicateurs économiques. Notre rentabilité a notamment fortement progressé comme nous l'attendions, grâce au bon pilotage de notre marge brute et à la gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement.

Ces résultats récompensent le travail de toutes les équipes et démontrent la solidité de notre modèle économique phygital alors même que la conjoncture est moins favorable à la consommation. Nous avons comme objectif de poursuivre cette trajectoire de croissance rentable au cours des prochains mois. »

ACTIVITE SEMESTRIELLE SOLIDE EN CROISSANCE DE 2%

Le chiffre d'affaires semestriel atteint un nouveau record à 21,7 M€ en hausse de +1,7%. Cette progression s'appuie sur la hausse du panier moyen, liée notamment au mix produit, qui compense la baisse des volumes de vente, de l'ordre de -12%, dans un marché de l'ameublement atone.

La croissance est portée par l'activité en France (+2,7% vs S1 2022-23), avec une bonne contribution des ventes réalisées sur le site Internet Miliboo et en Boutiques. L'activité phygitale en propre compense ainsi largement le recours plus sélectif aux ventes sur les « marketplaces tierces » moins rémunératrices.

FORTE PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE ET DES R É SULTATS

Le taux de marge brute, qui avait atteint un point bas au premier semestre 2022-23 en raison de la forte inflation ponctuelle des coûts d'approvisionnement (matières premières, fret, parité euro dollar), s'est nettement redressé à 60,9%, repassant au-dessus de la barre des 60% pour la première fois depuis 2020 dans un contexte plus normalisé.

Ce bon taux de marge brute s'est accompagné de la maîtrise des charges opérationnelles, notamment des coûts marketing qui ont diminué sur la période, générant un fort levier sur les résultats.

Miliboo renoue ainsi avec un EBITDA largement positif à 1,6 M€, supérieur de 3,2 M€ à celui du 1er semestre 2022-23. L'EBITDA ressort ainsi à 7,2% du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation progresse dans les mêmes proportions et s'élève à 1,4 M€.

Après prise en compte du résultat financier (-0,1 M€) et de l'impôt (-0.1 M€), Miliboo affiche un résultat net semestriel bénéficiaire de 1,2 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE - TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 5,9 M€

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 1,7 M€, incluant une capacité d'autofinancement de 1,4 M€ et une amélioration de 0,3 M€ du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Ces flux couvrent largement les investissements nets de la période qui s'élèvent à 0,6 M€ et permettent à Miliboo de générer un Free Cash-Flow positif de 1,3 M€.

Sur la période, Miliboo a procédé au remboursement de dettes bancaires à hauteur de 0,9 M€. La trésorerie nette se renforce ainsi à 1,5 M€ (vs 0,4 M€ au 30 avril 2023), composée de 5,9 M€ de trésorerie disponible et de 4,4 M€ de dettes bancaires brutes au 30 octobre 2023.

PERSPECTIVES

Dans une conjoncture toujours complexe, Miliboo poursuit sa stratégie phygitale avec l'ouverture en décembre 2023 de sa 4ème boutique à Annecy.

Miliboo vise à poursuivre au cours des prochains mois sa trajectoire de croissance rentable, tout en restant attentif aux perturbations potentielles sur les approvisionnements, pour l'instant très modérées, liées au contexte géopolitique en mer rouge.

Prochain rendez-vous :13 mars 2024 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-24

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks yc. de matières premières

2 Ebitda = Résultat d'exploitation – dotations et reprises aux provisions et aux amortissements