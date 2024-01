11/01/2024 - 18:00

4ème concept store en France dédié à l'ameublement et à la décoration intérieure

Chavanod, le 11 janvier 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, poursuit sa stratégie de développement phygital en implantant un nouveau concept store en Haute-Savoie, fief de Miliboo, à proximité d'Annecy.

Ce nouveau showroom de 415 m² est idéalement situé dans la zone commerciale régionale du Grand Épagny, proche du centre d'Annecy et près du siège social de l'entreprise créée en 2005. Dans un quartier commercial attractif, ce concept store est facile d'accès et bénéficiera de la présence de grandes marques du retail, tous secteurs confondus ainsi que des enseignes spécialisées dans la décoration.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente : « Avec le lancement de ce nouveau showroom, Miliboo s'implante enfin à Annecy, dans un bassin de population et d'activité très dynamique. Nous poursuivons notre stratégie de développement de notre réseau de distribution physique de manière raisonnée en s'appuyant sur notre modèle économique associant e-commerce et magasins. Cette présence annécienne était très attendue et me tient particulièrement à cœur ainsi qu'à toute mon équipe. Nous serons au rendez-vous ! »

Pour ce nouveau concept store, Miliboo s'est inspirée du succès de ses 3 précédentes boutiques (Paris Madeleine, Paris Rivoli et Lyon) qui, dès leur création, ont su offrir avec succès une expérience client inédite basée sur la digitalisation mais aussi le conseil et l'humain.

Les clients retrouveront ce qui fait l'identité de la marque : les bornes digitales permettant de découvrir l'ensemble des 2 600 références du catalogue, de commander seul ou avec les conseils de l'équipe et un service d'expédition en 24h/48h sur tout le territoire ainsi que des écrans digitaux pour la diffusion de contenus vidéos inspirants, garantissant une immersion totale dans l'univers Miliboo.

L'ouverture de ce nouveau concept store est accompagnée d'un plan de communication spécifique comprenant notamment une campagne d'affichage locale. Elle bénéficie de plus du lancement récent du nouveau spot TV de la marque sur les chaînes du Groupe M6 et de TF1. Elle s'inscrit parfaitement dans la trajectoire de croissance rentable que Miliboo dessine pour les prochaines années.

Prochain rendez-vous :

27 février 2024 (après bourse) : Résultats du 1er semestre 2023-24

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

