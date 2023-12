07/12/2023 - 18:00

Bonne résistance au 2 ème trimestre face à une base de comparaison élevée et à un marché exigeant

Nouveau record d'activité pour un 1 er semestre à 21,7 M€

EBITDA semestriel attendu positif en très nette amélioration

Chavanod, le 7 décembre 2023 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre (période du 1er mai au 31 octobre 2023) de l'exercice 2023-24.

(EN K€) chiffres non audités 2022-23 2023-24 % Variation 2ème trimestre Chiffre d'affaires 11 791 11 042 -6,3% Dont France 10 094 9 492 -6,0% Dont International 1 697 1 550 -8,6% 1er semestre Chiffre d'affaires 21 359 21 732 +1,7% Dont France 18 312 18 809 +2,7% Dont International 3 047 2 923 -4,1%

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous avons réalisé un premier semestre solide, battant ainsi un nouveau record d'activité pour un 1er semestre. Notre croissance, conforme à nos attentes sur la période, est tirée par nos propres canaux de distribution (boutiques, site Internet Miliboo, …) avec un recours moindre aux marketplaces tierces. Notre croissance s'accompagne d'un bon niveau de marge brute, très nettement supérieur à celui constaté sur l'exercice 2022-23. Ainsi les résultats semestriels seront en forte progression confirmant notre volonté de prioriser une croissance rentable. »

Un deuxième trimestre solide à plus de 11 M€

Miliboo réalise un chiffre d'affaires de 11,0 M€ au 2ème trimestre 2023-2024, en recul de 0,7 M€ par rapport au 2ème trimestre 2022-23, en rappelant que la base de comparaison était particulièrement élevée compte tenu de la forte progression enregistrée sur cette période lors de l'exercice précédent (+26%).

La France contribue pour 9,5 M€ avec des évolutions similaires en boutiques et sur le site Internet. L'international représente 1,5 M€ avec une croissance en Allemagne qui compense le recul conjoncturel des autres pays sur la période.

Chiffre d'affaires semestriel record – Résultats attendus en hausse

Malgré le ralentissement ponctuel constaté sur le 2ème trimestre, le chiffre d'affaires semestriel ressort à 21,7 M€ en hausse de 1,7%, constituant un nouveau record semestriel pour la Société malgré un marché de l'ameublement atone.

Cette progression est portée par l'activité en France (+2,7% vs S1 2022-23), soutenue par la bonne dynamique des ventes réalisées sur le site Internet Miliboo et une activité solide en Boutiques. L'activité phygitale en propre compense ainsi largement le recours plus sélectif aux ventes sur les « marketplaces tierces » moins rémunératrices.

Principale priorité de Miliboo, le taux de marge brute ressort à un niveau historiquement élevé sur le semestre, sous l'effet de meilleures conditions d'achat (matières premières, fret international et parité euro-dollar), accompagné d'un pilotage rigoureux des offres. Cette progression permettra ainsi une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle semestrielle avec un EBITDA semestriel qui sera supérieur à +1,0 M€.

Perspectives 2023-24

Au second semestre, Miliboo priorisera le maintien d'un taux de marge brute élevé, tout en gardant la maîtrise de ses autres coûts, et en restant vigilant sur la disponibilité de ses produits en particulier de ses best-sellers, en capitalisant sur les moments forts qui animent le second semestre (Black Friday, Noël, Soldes 2024, …).

Par ailleurs, Miliboo ouvrira avant la fin de l'année une nouvelle boutique, ce qui portera à 4 le nombre de showrooms en France poursuivant ainsi le déploiement de sa stratégie phygitale raisonnée.

Prochain rendez-vous :

27 février 2024 (après bourse) : Résultats du 1er semestre 2023-24

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Contacts