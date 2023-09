12/09/2023 - 18:00

Nouveau record de chiffre d'affaires pour un 1 er trimestre

Confirmation de la trajectoire de croissance rentable

Chavanod, le 12 septembre 2023 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2023-24 (période du 1er mai au 31 juillet 2023).

(EN K€) 2022-2023 2023-2024 % Variation 1er trimestre Chiffre d'affaires 9 568 10 689 +11,7% Dont France 8 218 9 318 +13,3% Dont International 1 350 1 372 +1,6%

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous lançons de belle manière l'exercice 2023-2024 en franchissant pour la première fois le cap des 10 M€ sur cette période. Cette bonne performance s'inscrit dans la continuité du redressement opéré sur le second semestre 2022-23. Elle récompense le travail quotidien de nos équipes dans une conjoncture toujours complexe et peu favorable à la consommation.

La croissance a été portée par nos propres canaux de distribution (site Internet Miliboo et boutiques,) sans recours important aux places de marché tierces. Elle s'accompagne d'un très bon taux de marge brute, supérieur à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Ces indicateurs sont en phase avec notre objectif de croissance rentable que nous entendons poursuivre à court et moyen termes ».

UN 1er TRIMESTRE EN CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-24 ressort à 10,7 M€ en hausse de +11,7% dans un contexte pourtant globalement peu favorable à la consommation des ménages.

La France (86% du chiffre d'affaires) a tiré la croissance avec un chiffre d'affaires de 9,3 M€ en hausse de 13,3%. Miliboo continue de recueillir les fruits de l'augmentation de sa notoriété, de l'ajustement de sa politique tarifaire, et de son modèle phygital, avec une performance homogène entre les ventes réalisées sur Internet et en boutiques.

Les ventes hors de France atteignent 1,4 M€ en légère progression de +1,6% toujours soutenues par la croissance en Italie et en Allemagne.

PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2023-24

Dans un contexte économique qui reste incertain, Miliboo entend continuer de tout mettre en œuvre pour assurer une croissance rentable, dans la continuité du second semestre 2022-23. La priorité sera le maintien durable d'un taux de marge brute élevé, la bonne maîtrise des charges et une forte disponibilité des produits.

Prochain rendez-vous :

7 décembre 2023 (après bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2023-2024

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

