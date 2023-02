10/02/2023 - 15:30

Chavanod, le 10 février 2023 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, annonce avoir été récompensée une nouvelle fois par Les Échos, en partenariat avec l'institut indépendant Statista. Miliboo est présent pour la 4ème année consécutive dans le palmarès des 500 « Champions de la croissance ». Ce palmarès 2023 dévoile les 500 entreprises à forte croissance en France, c'est-à-dire les entreprises ayant réalisées les plus belles trajectoires de croissance de leur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et Fondateur de Miliboo commente : « Avec une croissance de près de 20% en moyenne par an entre 2018 et 2021, nous sommes très fiers d'intégrer pour la 4ème fois de suite ce palmarès des entreprises françaises les plus performantes, tous secteurs confondus. Cela démontre notre dynamisme et notre résilience lors des perturbations liées à la pandémie Covid-19. Cette performance est rendue possible grâce à l'implication des équipes. Elle traduit aussi la pertinence de notre modèle phygital ainsi que de nos choix stratégiques depuis plusieurs années. Le chiffre d'affaires semestriel de l'exercice en cours 2022-23 continue d'ailleurs de surperformer notre marché et ressort à 21,4 M€, en croissance de 16%, constituant un nouveau record semestriel pour notre société. »

Le classement complet a été publié dans le numéro spécial du magazine les Échos Week-end du 10 février 2023. Il est également consultable sur le site Internet media.lesechos.fr.

Prochain rendez-vous :

23 février 2023 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-23

A propos de Miliboo

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable, sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 600 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,2 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021-22 (clôture au 30 avril 2022), en recul de -4,3% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

