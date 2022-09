08/09/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires record pour un 1 er trimestre : 9,6 M€ (+6,7%)

Succès du modèle « phygital »

De solides ambitions pour la suite de l'exercice 2022-23





Chavanod, le 8 septembre 2022 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2022-23 (période du 1er mai au 31 juillet 2022).

CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€) T1 2021-22 T1 2022-23 % Variation France 7 679 8 209 +6,9% Export 1 293 1 359 +5,1% Total 8 972 9 568 +6,7%

Chiffres non audités





Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, se réjouit :

« Nous réalisons un chiffre d'affaires de 9,6 M€, soit le niveau le plus élevé de notre histoire pour un 1er trimestre. Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle est réalisée dans une conjoncture inflationniste pesant sur le niveau de consommation des ménages.

Nous dépassons le niveau record enregistré pendant la crise sanitaire qui avait boosté les ventes e-commerce et confirmons ainsi notre changement de dimension. Ce record récompense nos choix stratégiques, notamment notre positionnement phygital, combinant boutiques et site Internet.

Nous abordons la suite de l'exercice avec de fortes ambitions pour renforcer la place de Miliboo parmi les marques les plus dynamiques et performantes du marché. »





CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL RECORD : 9,6 M€ (+6,7%)

Miliboo réalise au 1er trimestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 9,6 M€, en progression de +6,7%. Pour rappel le 1er trimestre est traditionnellement le moins élevé de l'année en termes de chiffre d'affaires. L'activité a été portée par la croissance des volumes, permettant d'atténuer l'impact sur la marge brute du renchérissement des achats. Leurs coûts continuent d'être confrontés à des tensions inflationnistes et à l'évolution défavorable des devises.

En France (86% du chiffre d'affaires), Miliboo enregistre une progression de +6,9% de son chiffre d'affaires à 8,2 M€, contre 7,7 M€ à la même période l'année passée. Le positionnement phygital de la marque a joué à plein. En effet, si l'activité Internet s'est légèrement contractée, les boutiques ont pris le relais de la croissance notamment la 3ème Milibootik rue de Rivoli à Paris qui se distingue par sa montée en puissance.

À l'international (Italie, Espagne et Allemagne), les ventes sont en croissance de +5,1% témoignant de l'attractivité de l'offre Internet dans ces pays.





DE SOLIDES AMBITIONS POUR LA SUITE DE L'EXERCICE 2022-23

Miliboo continue d'exécuter sa stratégie de développement avec l'ambition de poursuivre sa trajectoire de croissance sur les prochains mois. La société s'attache ainsi à maintenir un bon niveau de stocks, en particulier sur ses produits fortement demandés, afin de répondre aux attentes de ses clients.

La société demeure également vigilante sur le contrôle de ses coûts d'approvisionnement et la maîtrise de ses charges, principalement ses coûts marketing et de livraison dans ce contexte de tensions inflationnistes.

À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,2 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021-22 (clôture au 30 avril 2022), en recul de -4,3% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr







