Croissance de +4,3% au 2ème trimestre : 9,4 M€ ;

Maintien d'un niveau d'activité semestriel élevé malgré un contexte de marché sous tension ;

Chavanod, le 25 novembre 2021 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre (période du 1er mai au 31 octobre 2021) de l'exercice 2021-22.

CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€) 2020-21 2021-22 % Variation 1er trimestre 9 228 8 972 -2,8% 2nd trimestre 9 048 9 441 +4,3% 1er semestre 18 276 18 413 +0,7%

CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€) S1 2020-21 S1 2021-22 % Variation France 15 579 15 887 +2,0% Export 2 698 2 526 -6,4% Total 18 276 18 413 +0,7%

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente : « Nous avons réalisé un premier semestre très solide en ayant su tirer parti d'une demande bien orientée. L'engagement et le travail constants de l'ensemble de nos collaborateurs, face à un contexte de tensions inédit sur la chaîne d'approvisionnement, nous a permis d'optimiser le taux de disponibilité de nos produits. Ce deuxième trimestre, en croissance, nous permet de maintenir un niveau d'activité semestriel légèrement supérieur à celui de l'exercice passé.

Dans un contexte de retour à un environnement de consommation plus normalisé et, suite à un exercice 2020-21 exceptionnel pour le secteur e-commerce, cette performance est satisfaisante et illustre notre capacité d'adaptation ainsi que la pertinence de notre modèle multicanal.

CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL : 9,4 M€

Le 2ème trimestre 2021-22 confirme la capacité de Miliboo à renforcer la disponibilité de ses produits dans un contexte de tensions de production et d'importation pour répondre à une demande bien orientée. La société réalise ainsi un chiffre d'affaires de 9,4 M€, en croissance de +4,3% par rapport à celui enregistré au 2ème trimestre de l'exercice 2020-21.

En France (87% du chiffre d'affaires), Miliboo enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de +5,3%, portée notamment par une bonne tenue de l'activité dans les boutiques. Le chiffre d'affaires à l'international est en retrait de -1,7%, toujours impacté par l'arrêt stratégique des ventes au Royaume-Uni et en Suisse, alors que celles sur les marchés phares (Allemagne, Espagne et Italie) sont en croissance.

Le chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi à 18,4 M€, supérieur au niveau d'activité de l'an passé. Le panier moyen a fortement progressé, s'établissant à 301 € contre 267 € au même semestre l'an passé (+12,5%). La croissance a été portée par la France (86% de son activité) qui affiche une progression de +2,0%.

PERSPECTIVES 2021-22

Miliboo continue de veiller au renforcement du taux de disponibilité de son catalogue, jugé sous-optimal au premier semestre, afin d'inscrire le reste de l'exercice dans cette même dynamique de croissance d'activité. La société s'appuie notamment sur les relations de confiance et de longue date nouées avec l'ensemble de ses fournisseurs ainsi que la relocalisation de la production de certains produits en Europe.

La société continue d'opérer une gestion rigoureuse de ses charges. Par ce biais Miliboo s'attache à limiter l'impact mécanique sur sa marge brute des tensions inflationnistes actuelles sur les couts d'achats et d'import.

Ainsi Miliboo reste tout de même confiant dans sa capacité à délivrer un EBITDA1 positif sur ce semestre.

Prochain rendez-vous :

À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

