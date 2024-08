Communiqué de la société MICROPOLE du 26/08/2024 - GROUPE MICROPOLE - L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIEE PAR TALAN HOLDING VISANT LES ACTIONS DE MICROPOLE A ETE AUTORISEE PAR L' AUTORITE DE LA CONCURRENCE ET PAR LE MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE.