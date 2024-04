23/04/2024 - 19:25

Groupe Micropole : NOUVELLE HAUSSE DE L'ACTIVITE ET STABILISATION ENGAGEE DE LA RENTABILITE

Nouvelle progression du Chiffre d'Affaires à 141,9 m€ , en progression de 5%, tiré par la bonne dynamique des activités Data

, en progression de Résultat Opérationnel Courant à 4,8 m€ (3,4% du CA) , en amélioration séquentielle au 2 ème semestre (à 2,5m€, soit 3,6% du CA)

, Objectif de Résultat Opérationnel Courant de l'ordre de 6% pour 2024

Levallois-Perret, le 23 avril 2024. Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, présente ses comptes annuels 2023 arrêtés par le conseil d'administration du 19 avril 2024.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires a atteint 141,9 millions d'euros contre 135,2 millions d'euros l'année précédente, soit une croissance organique de 5%. A périmètre et taux de change constants, l'activité a progressé de 4,2%.



En millions d'euros – Normes IFRS

2023

2022 (1)

retraité

2022

publié Chiffre d'affaires 141,9 135,2 135,2 Résultat opérationnel courant 4,8 5,5 5,5 En % du CA 3,4% 4,1% 4,1% Charges et produits non opérationnels (2,9) (2,2) (2,2) Résultat opérationnel 1,8 3,3 3,3 En % du CA 1,3% 2,5% 2,5% Résultat Net des activités poursuivies 0,3 2,7 1,0

(1) Comptes retraités du changement de méthode comptable, comptabilisant désormais en résultat financier les variations ultérieures de la dette financière relative aux options de vente accordées à des intérêts minoritaires qui donne une meilleure lisibilité des états financiers. Ces variations étaient comptabilisées jusqu'alors directement en capitaux propres.

Le résultat opérationnel courant recule de 0,7 millions à 4,8 millions d'euros contre 5,5 millions d'euros l'exercice précédent. Cette évolution est principalement liée à :

l'activité Digital de l'agence de Paris dont le plan de charges était insuffisant et a conduit à une réduction de la taille de l'équipe au dernier trimestre 2023 ; la fusion des instances managériales et commerciales des activités Data et Digital se traduira dès 2024 par une réduction des coûts de structure ;

l'écart du nombre de jours ouvrés entre 2023 et 2022 (2 jours) ;

l'instauration en France d'une prime de vacances suite à l'évolution de la convention Syntec et d'une prime de télétravail qui pèsent pour 0,8 millions d'euros ;

un taux d'activité (TACE) en Suisse en retrait de 7 points au premier semestre 2023 par rapport à la période avant crise. Un plan d'actions correctives a été mis en place par le management.

Le résultat opérationnel atteint 1,8 millions d'euros en 2023 contre 3,3 millions d'euros en 2022. Les charges non courantes s'élèvent à 2,9 millions contre 2,2 millions au titre de l'exercice précédent et comprennent essentiellement les charges de restructuration de l'agence Digital Paris et la fin de la restructuration intervenue en Suisse.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 0,3 millions d'euros, contre 2,7 millions au titre de l'exercice précédent. La perte financière de 0,9 millions d'euros (contre un bénéfice de 0,2 millions l'année précédente) comprend un produit de 1,2 millions au titre de la variation de la dette financière relative aux options de vente accordées à des intérêts minoritaires (contre 1,7 millions en 2022).

Un positionnement industriel toujours aussi différenciateur

Malgré la baisse de certains indicateurs financiers liée à des phénomènes ponctuels qui ont été traités au cours des deux derniers exercices, le Groupe dispose d'atouts concurrentiels forts :

un excellent positionnement industriel, avec des offres à forte valeur ajoutée autour de la Data, sujet toujours au cœur des préoccupations des entreprises ; plusieurs nouveaux projets très significatifs de Data Platform ont été signés en 2023 avec des acteurs du CAC40 ;

la poursuite du développement des activités Data dans le Cloud notamment autour des solutions AWS, Microsoft Azure et GCP ; l'offre Go Cloud & Security accompagne par ailleurs ces offres d'un volet sécurité, stratégique sur le marché ;

l'innovation continue des équipes R&D du Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients et notamment les IA génératives qui commencent à être implémentées par les clients.

Ces éléments ont conduit à l'amélioration du TJM moyen (+4,7%) à 730€.

Une forte progression des activités Data en France

L'exercice 2023 a permis de constater une progression globale de l'activité du Groupe Micropole, en croissance de 5%, avec des évolutions contrastées selon les pays:

l'activité en France progresse de 7,3%, avec une forte dynamique sur la Data, le Cloud et la cybersécurité (+12,3%) et en léger recul sur le Digital ;

l'activité au Benelux, dont la croissance en 2023 s'est élevée à 7,3%, malgré des perturbations liées à l'indexation des salaires de 11% intervenue en janvier 2023 en Belgique ;

la Suisse affiche une décroissance de 0,7% sur l'année (-3,9% à taux de change constants), conséquence de la restructuration entamée en 2022 et finalisée en 2023 ; mais la situation évolue favorablement avec un taux d'activité revenu au dernier trimestre 2023 à un niveau équivalent à l'année 2021.

L'activité présentée ci-dessus est mesurée en production.

Enfin, la Chine reste non significative sur les chiffres du Groupe (moins de 1% du CA). L'agence continue à se focaliser sur le maintien de l'activité d'accompagnement des clients européens.

Une situation financière renforcée

La trésorerie brute du Groupe au 31 décembre 2023 s'est élevée à 16,2 millions d'euros contre 14,9 millions d'euros au 31 décembre 2022 avec un endettement net de 3,0 millions d'euros hors dettes locatives (contre un endettement net de 9,8 millions d'euros au 31 décembre 2022) pour des capitaux propres de 55,2 millions d'euros.

Le flux net de trésorerie lié à l'activité opérationnelle en 2023 s'élève à 13,1 millions d'euros contre

- 6,4 millions d'euros en 2022, dont les éléments principaux sont :

une variation favorable de 8,7 millions d'euros du besoin en fonds de roulement contre une variation défavorable de 10,4 millions d'euros en 2022 liée à l'encaissement de crédits d'impôt et à une bonne gestion du DSO (45 jours) ;

une capacité d'autofinancement stable de 5,1 millions d'euros contre 5,3 millions d'euros en 2022.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

Gestion des talents

Porté par une activité importante en 2023, le volume de recrutements (330 sur l'ensemble de l'année) a été important, couplé à une diminution du taux de départ volontaires, à 13% en 2023 contre 15% en 2022. Le Groupe poursuit activement la mise en œuvre de son plan d'actions pour améliorer la marque employeur et fidéliser ses talents. Le Groupe a ainsi renouvelé en 2023 ses labélisations HappyAtWork et HappyTechAtWork, un signal fort d'attractivité et de reconnaissance des actions entreprises auprès des collaborateurs.

Responsabilité sociale et environnementale

Le Groupe a atteint ses objectifs de progrès en 2023 sur les différents thèmes RSE. Le Groupe a notamment reçu le niveau Gold de l'évaluation Ecovadis et a été labellisé Numérique Responsable, une distinction qui démontre notre engagement pour un numérique plus régénérateur, inclusif et éthique. Micropole entend maintenir son investissement sur tous ces sujets dans les années futures.

Perspectives

Le contexte géopolitique global génère une incertitude sur l'évolution de l'environnement économique à court terme. Sans constater d'impact sur son activité à date, le Groupe reste attentif à cette évolution.

L'amélioration des performances opérationnelles du Groupe sur le premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023 (croissance de 6,4%, progression du TJM de 4,7%, progression du Taux d'Activité de 3 points) laissent augurer une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle courante dès 2024.

Les objectifs 2024, arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 19 avril 2024, sont de l'ordre de 150m€ pour le chiffre d'affaires et de 6% pour le Résultat Opérationnel Courant (ROC).

Offre Publique d'Achat

Pour rappel une offre hostile de Miramar Holding SAS (« Miramar ») a été déposée le 25 mars 2024 sur les actions de Micropole.

Le Conseil d'Administration a indiqué dans un communiqué de presse publié le 27 mars 2024 que cette offre n'exprimait pas la pleine valeur du Groupe et ne reposait sur aucun projet industriel étayé. En outre, le Conseil d'Administration a rejeté catégoriquement la présentation qui est faite des performances et de la stratégie de la Société.

Le Conseil d'Administration a constitué un comité ad hoc composé de Madame Sophie le Tanneur (Présidente de ce comité), de Monsieur Antoine Antoun, tous deux administrateurs indépendants de la Société, ainsi que de Monsieur Christian Poyau, Président-directeur général de la Société.

Le conseil d'administration et le comité ad hoc sont assistés dans leurs travaux, outre les conseils de Micropole, par le cabinet Finexsi, désigné en qualité d'expert indépendant.

La Société envisage de déposer le projet de note en réponse à l'offre de Miramar le 6 mai 2024. Cette note en réponse inclura notamment l‘avis motivé du Conseil d'Administration et le rapport de l'expert indépendant.

Prochain rendez-vous financier le lundi 25 septembre 2024

pour la publication des résultats du 1er semestre 2024.

