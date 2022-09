27/09/2022 - 18:35

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Levallois-Perret le 27 septembre 2022. Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2022.



Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société MICROPOLE à l'adresse www.micropole.com, rubrique Investisseurs / Rapports Financiers.

Prochain rendez-vous financier : Résultats financiers 2022, à une date qui sera précisée par un communiqué ultérieur portant sur le calendrier financier 2023.

