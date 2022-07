(Euronext Paris - Compartiment C)

28/07/2022 - 18:45

(7,3% à périmètre et taux de change constant)

Communiqué de Presse

Chiffre d'affaires

Chiffres consolidés - non audités 2022 2021 Variation Premier trimestre 33,5 29,9 11,8 % Deuxième trimestre 32,1 30,5 5,5% Premier semestre 65,6 60,4 8,6%

Levallois-Perret, le 28 juillet 2022. Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, a réalisé sur le premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 65,6 millions d'euros en croissance de 8,6% (7,3% à périmètre et taux de change constants) par rapport aux 60,4 millions d'euros publiés sur la même période en 2021. Sur le deuxième trimestre le chiffre d'affaires s'élève à 32,1 millions d'euros en croissance de 5,5%.

En France, le chiffre d'affaires a connu sur le semestre une croissance limitée de 2,7%. Cette période a en effet été marquée par des prises de congés très importantes correspondant à des droits accumulés pendant la période COVID et devant être soldés avant le 31 mai. L'effet négatif est très significatif sur le chiffre d'affaires de l'ordre de 2,6% sur le semestre. Le chiffre d'affaires semestriel réalisé au Benelux est en progression de 6,6%, et a également été très fortement impacté par des prises de congés et une tension sur les ressources. Enfin l'activité en Suisse a continué à progresser sur le semestre à 23,7% (16,6% corrigé de l'effet change).

La stratégie d'augmentation de la valeur ajoutée du groupe se confirme avec une nouvelle hausse de son TJM sur ce semestre (+1,7%). Les autres principaux indicateurs s'améliorent également, à savoir l'effectif (7,9%) et le taux d'emploi (+1%).

La demande reste très soutenue mais la tension sur les ressources ne permet cependant pas d'en bénéficier pleinement. Micropole maintient toutefois ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 22 septembre 2022

pour la publication du résultat du premier semestre 2022

Recevez gratuitement toute l'information financière de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur :

www.actusnews.com

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data.

MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS

Nicolas Rebours

Micropole - Relations investisseurs

01 74 18 74 70

nrebours@micropole.com

Laura Cocusse

Micropole - Responsable Communication Externe & Marketing

01 74 18 74 93

lcocusse@micropole.com

Leslie Boutin

Agence Profile!

01 56 26 72 00

lboutin@agence-profile.com