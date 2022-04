21/04/2022 - 18:05

COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 21 avril 2022

Groupe Micropole : Croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité en 2021

Chiffre d'Affaires à 122,1 m€ en progression de 10%

Résultat Opérationnel Courant à 5,3%

Structure financière solide et renforcée

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data, Cloud & Digital, présente ses comptes annuels 2021 audités et arrêtés par le conseil d'administration du 21 avril 2022.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021 le chiffre d'affaires a atteint 122,1 millions d'euros contre 111,0 millions d'euros à la même période l'année précédente. A périmètre et taux de change constant, l'activité a progressé de 10,5%.

En millions d'euros - Normes IFRS

(chiffres audités) 2021 2020 Chiffre d'affaires 122,1 111,0 Résultat opérationnel courant 6,5 4,5 En % du CA 5,3% 4,1% Charges et produits non opérationnels (1,5) (1,9) Résultat opérationnel 5,0 2,6 En % du CA 4,1% 2,3% Résultat Net des activités poursuivies 3,0 0,2

Le résultat opérationnel courant progresse de 44% à 6,5 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros l'exercice précédent Cette progression est principalement liée :

à la poursuite de l'amélioration du TJM (+4,4%) du fait d'une bonne reconnaissance sur ses marchés de la valeur ajoutée apportée par les offres du Groupe ;

à l'amélioration du taux d'emploi qui passe de 75% à 80% ;

ces deux éléments positifs ont toutefois été pondérés par une augmentation des salaires de 2,9% et par l'arrêt du régime d'activité partielle en 2021.

De son côté, le résultat opérationnel atteint 5 millions d'euros contre 2,6 millions d'euros en 2020. Les charges non courantes s'élèvent à 1,5 millions contre 1,9 millions au titre de l'exercice précédent.

L'amélioration des indicateurs financiers est donc le reflet :

du très bon positionnement industriel du Groupe, qui propose des solutions de transformation numérique et Data à forte valeur ajoutée, toujours en pointe sur ses marchés ;

de la poursuite du développement des activités Data dans le Cloud notamment autour des solutions AWS, Microsoft Azure et GCP ; l'offre Go Cloud & Security accompagne par ailleurs ces offres d'un volet sécurité, stratégique sur le marché ;

de l'innovation continue des équipes R&D du Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients ;

de l'amélioration continue et de l'optimisation des processus internes, autant dans les domaines du commercial que de l'opérationnel.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 3 millions d'euros, contre 0,2 million au titre de l'exercice précédent.

La situation financière du Groupe s'est renforcée

La trésorerie brute du Groupe est élevée à 23,3 millions contre 26,7 millions d'euros au 31 décembre 2020 avec une trésorerie nette positive de 3,6 millions hors dettes locatives (contre 2,2 millions au 31 décembre 2020) pour des capitaux propres de 51,7 millions d'euros. Le Groupe a procédé au remboursement de 3 millions d'euros en 2021 sur les reports d'échéances Urssaf consentis de 7,9 millions d'euros en 2020 et a opté pour l'amortissement sur 4 ans des PGE conclus en 2020 pour un montant de 5 millions d'euros.

Progression des activités par zone géographique

L'exercice 2021 a permis de constater une progression du Groupe Micropole sur tous les pays :

l'activité en Belgique, dont la croissance en 2021 s'est élevée à 25,3% (13,5% à périmètre constant), a bénéficié de la forte demande Client autour des offres Cloud ;

la Suisse affiche une croissance de 20,9% à taux de change et périmètre constants, et poursuit donc le renforcement de sa position sur son marché ;

l'activité en France progresse de 6,1% à périmètre constant, en étant particulièrement dynamique sur la Data, le Cloud et la cybersécurité.

Enfin, la Chine reste non significative sur les chiffres du Groupe (moins de 0,5% du CA). L'agence continue à se focaliser sur le maintien de l'activité d'accompagnement des clients européens.

Ressources humaines

Sur le plan des ressources humaines, l'année 2021 a été marquée par une reprise des recrutements mais aussi du turnover. Le Groupe poursuit activement ses actions pour améliorer la marque employeur et fidéliser les talents. Les locaux de Levallois, Lyon et Bruxelles vont bénéficier de travaux pour les mettre en phase avec les nouveaux usages. Le Groupe a aussi renouvelé en 2021 ses certifications HappyAtWork et HappyTechAtWork, un signal fort d'attractivité et de reconnaissance des actions prises auprès des collaborateurs.

Evolutions de Périmètre

En 2021 la société a acquis la société Tomorrow Services au Luxembourg et a cédé l'agence de Lille.

Responsabilité sociale et environnementale

Le Groupe a atteint ses objectifs de progrès en 2021 sur les différents thèmes RSE. Le Groupe a notamment reçu le label Silver Eco-vadis. Micropole entend poursuivre son investissement sur tous ces sujets dans les années futures.

Perspectives

Après la pandémie du Covid en 2020, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale génèrent une incertitude sur l'évolution de l'environnement économique à court terme. Le Groupe n'a toutefois pas à ce stade constaté d'altération de son activité Dans cette période encore incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 12 mai 2022 pour la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

Recevez gratuitement toute l'information financière de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data, du Cloud et du Digital. Depuis ses 14 agences situées en Europe et en Chine, les 1100 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 35% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS PRESSE

Micropole | Laura Cocusse | Responsable communication Externe & Marketing | 01 74 18 74 93 | [email protected]

Micropole | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | [email protected]

Agence Profile! | Leslie Boutin | 01 56 26 72 00 | [email protected]