Levallois-Perret, le 10 novembre 2021

Groupe Micropole : chiffre d'affaires 9 mois à 89,3 M€ en croissance de 7,9%

En m€

Données consolidées

non auditées 2021 2020* Variation Chiffre d'affaires T1 29,9 31,1 -3,8% Chiffre d'affaires T2 30,4 26,7 +14,0% Chiffre d'affaires T3 28,9 25,0 +15,7% Chiffre d'affaires 9 mois 89,3 82,8 +7,9%

*retraité de la cession de Micropole Learning Solutions – MLS – intervenue le 17 février 2020

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, a réalisé sur le troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 28,9 millions d'euros en hausse de 15,7% (15,9% à périmètre et taux de change constants). Sur les neuf premiers mois 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 89,3 millions d'euros, en hausse de 7,9% contre 82,4 millions d'euros réalisés à la même période en 2020 (chiffres retraités de la cession de Micropole Learning Solutions – MLS – intervenue le 17 février 2020). A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,6%.

Croissance soutenue dans tous les pays

En France, le chiffre d'affaires affiche une croissance de 11% sur le trimestre (14,8% à périmètre constant). La croissance sur ce trimestre est de 19,9% en Suisse à taux de change constant. Le Benelux poursuit une très bonne dynamique de croissance à 30,7% (13,5% à périmètre constant c'est-à-dire hors acquisition de Tomorrow Services au Luxembourg en avril 2021). Ces évolutions doivent être analysées en tenant compte d'un effet de base très favorable lié à l'exercice 2020.

Tension sur les ressources

Si le Groupe enregistre une hausse des TJM et TACE, respectivement en progression de 3,9% et de 5,3% par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente, il note également une vive tension sur les ressources (reprise du turnover et difficultés de recrutement) liée à la forte reprise de l'activité. Le Groupe adapte en conséquence son dispositif de recrutement, sa gestion des ressources humaines et fait appel à la sous-traitance lorsque nécessaire pour faire face à cette nouvelle situation.

Perspectives d'activité

La tendance constatée au cours du troisième trimestre devrait se confirmer au quatrième trimestre. Les offres du Groupe restent au cœur des préoccupations des clients et la demande est soutenue. Micropole maintient ses ambitions à moyen terme notamment en termes d'amélioration de sa rentabilité.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 10 février 2022 pour la publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021.

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital. Depuis ses 14 agences situées en Europe et en Chine, les 1100 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 35% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

