03/06/2021 - 19:00

MICROPOLE GROUPE - COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 3 juin 2021



Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires

à l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 et compte tenu des mesures limitant les rassemble-ments collectifs pour des motifs sanitaires, l'Assemblée Générale des actionnaires de MICROPOLE se tiendra à « huis clos », le vendredi 25 juin 2021 au siège social de la société sis 91/95 rue Carnot 92300 Levallois-Perret, à 9h00 et diffusée en visio-conférence.

L'avis de réunion contenant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les princi-pales modalités de participation et de vote de ladite assemblée a été publié le 19 mai 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

La brochure de convocation, contenant le texte des résolutions ainsi que l'ensemble des documents et renseignements prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, est tenue à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires et peut être consultée sur le site Internet de la société : www.micropole.com dans la rubrique « investis-seurs/assemblées générales ». Cette brochure est envoyée à tous les actionnaires dont les titres sont inscrits sous la forme nominative.

Les documents et informations prévus par l'article R. 225-73-1 du code de commerce figurent éga-lement sur le site Internet de la société www.micropole.com dans la rubrique « investisseurs ».

Le DUE 2020 est consultable sur le site Internet de la société : www.micropole.com dans la rubrique « investisseurs/rapports financiers/documents de références ».

Prochain rendez-vous financier le vendredi 25 juin 2021

pour la tenue de l'assemblée générale à laquelle les actionnaires peuvent assister

via ce lien de connexion



Recevez gratuitement toute l'information financière de Micropole par e-mail

en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le mar-ché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.



CONTACTS PRESSE

Micropole | Franck Valadier | Responsable communication financière | 01 74 18 74 91 | [email protected]

Micropole | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | [email protected]

Agence Profile! | Leslie Boutin | 01 56 26 72 00 | [email protected]