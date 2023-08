01/08/2023 - 08:45

MG International Comptes sociaux Comptes intermédiaires du 1er janvier au 30 juin 2023

MG INTERNATIONAL

ZI Athélia IV – 163, Avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat

Sommaire

I. Evolution de l'activité au cours du premier semestre 2023 6

II. Faits majeurs de la période 7

III. Evènements post-clôture 7

IV. Principes, règles et méthodes comptables 7

V. Informations sur le bilan 7

VI. Filiales et Participations 9

VII. Tableau de flux de trésorerie 10

VIII. Complément d'informations 10

I.Evolution de l'activité au cours du premier semestre 2023

Un premier semestre en perte de vitesse après trois années de croissance portée par l'environnement de crise sanitaire

Dans un contexte marqué par la poursuite d'une forte inflation, la sécheresse et une baisse générale de la consommation en volume l'activité du premier semestre marque le pas avec une baisse du chiffre d'affaires de 16% à 54.111 k€.

Dans un contexte de baisse généralisée de la demande finale et d'écoulement des stocks précédemment constitués au sein des canaux de distribution, l'ensemble des business units de l'activité « piscine privée » est en diminution.

La Société considère néanmoins avoir globalement maintenu sa part de marché en dépit d'une concurrence de plus en plus agressive de la part des acteurs traditionnels mais aussi de nouveaux intervenants, notamment sur le marché des robots nettoyeurs de piscines. L'activité couverture subit, pour sa part, la baisse du marché de la construction de nouveaux bassins.

Dans ce marché difficile, le niveau relatif de marge brute a pu être maintenu notamment par la bonne tenue de la business unit Poseidon (sécurité des piscines publiques) au regard de l'évolution globale de l'activité.

La bonne maîtrise des charges d'exploitations et de l'évolution de la masse salariale ont permis dans ce contexte de maintenir une rentabilité d'exploitation relativement élevée en dépit de la baisse d'activité.

Le résultat d'exploitation, ressort néanmoins en baisse de 33% à 4.385 k€ contre 6.498 k€ au premier semestre 2022.

Le résultat financier est impacté par la hausse des taux d'intérêt, la société ayant eu recours à un financement court terme sur la première partie de l'année afin de financer le besoin en fonds de roulement.

Après prise en compte du résultat exceptionnel et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net ressort à 3.892 k€ contre 5.764 k€ au premier semestre 2022 soit une baisse de 32%.

Perspectives

Dans un contexte macro-économique toujours incertain, et dans un marché qui sort de plusieurs années de croissance soutenue, la Société reste prudente sur la tendance du second semestre qui pèse historiquement environ 25% de l'activité annuelle.

Si la tendance baissière du premier semestre est attendue en ralentissement la saisonnalité et l'attentisme du marché ne devrait pas permettre de renouer avec une croissance significative sur la seconde partie de l'année 2023.

L'activité Poséidon qui avait connu un fort rebond en 2022 devrait également subir un léger ralentissement à partir du second semestre dans l'attente du démarrage de nouveaux projets.

II.Faits majeurs de la période

Souscription d'un emprunt bancaire moyen terme

La Société a souscrit en date du 19 avril 2023 un contrat de prêt auprès de LCL. Ce prêt d'une durée de 48 mois porte intérêt au taux de 4.15%.

III.Evènements post-clôture

Néant.

IV.Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes intermédiaires au 30 juin 2023 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle à partir des hypothèses suivantes :

Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (sauf lorsque les nouvelles normes du PCG sont applicables),

Indépendance des exercices

Conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes semestriels, la méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'enregistrement des actifs ou passifs en devises est effectué au cours du jour de la pièce comptable. A la clôture, un écart de change est constaté le cas échéant.

Les principes comptables retenus lors de l'arrêté semestriel sont identiques à ceux retenus lors de l'arrêté annuel précédent.

L'attention du lecteur est en outre attirée sur le fait que l'activité de MG International est soumise à une saisonnalité importante. Ainsi au titre des trois derniers exercices (2020, 2021 et 2022) le chiffre d'affaires du premier semestre représentait en moyenne 73% du chiffre d'affaires annuel.

V. Informations sur le bilan

Note 1 – Variation des capitaux propres

Au 30 juin 2023, le capital social est composé de 5.160.046 actions d'une valeur nominale de 0,10 Euro.

L'affectation du résultat 2022 en réserve légale et report à nouveau fait suite aux résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2023.

La répartition du capital au 30 juin 2023 est la suivante :

Maytronics Limited : 73,03%

Autres actionnaires au nominatif : 0,68%

Flottant : 26,29%

Note 2 – Tableaux des provisions sur actif circulant et pour risques et charges

La dépréciation sur comptes clients concerne des créances intragroupes à hauteur de 640 k€. La dépréciation sur compte courant concerne uniquement des créances intragroupes.

Les autres provisions pour risques et charges correspondent à des litiges avec des tiers ou à des dépenses

futures liées à des engagements nés avant le 30 juin 2023.

Le montant des provisions correspond à la meilleure estimation du risque à la date d'établissement des états financiers.

Note 3 – Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

La société dispose d'un déficit reportable. Néanmoins, la limitation de l'imputation de ce déficit sur le résultat fiscal de la période considérée engendre la comptabilisation d'une charge d'impôt sur les sociétés au 30 juin 2023.

VI. Filiales et Participations

L'ensemble des créances liées aux filiales n'ayant plus d'activité au 30 juin 2023 est déprécié à hauteur des valeurs non recouvrables.

La liquidation de la filiale MG Iberica reste en cours au 30 juin 2023.

Les tableaux ci-dessous présentent les créances clients et comptes courants liés aux filiales :

Clients groupe (montants en k€)

Comptes courants filiales (montants en k€)

Eléments concernant les entreprises liées

VII.Tableau de flux de trésorerie

VIII.Complément d'informations

Depuis le 1er janvier 2009, MG International SA ne produit plus de comptes consolidés.

MGI bénéficie de droit de l'exception dite des « petits groupes » visée aux articles L233-17 2° et l'article R 233-16 du Code de commerce aux termes desquels les sociétés tenues en principe d'établir des comptes consolidés sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier de tels comptes et d'établir un rapport sur la gestion du groupe lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés deux des trois seuils suivants :

Total du bilan : 24.000.000 euros ;

Montant net du chiffre d'affaires : 48.000.000 euros ;

Nombre moyen de salariés permanents : 250.

Au 30 juin 2023, le groupe MG International dépasse deux de ces trois critères (total du bilan et montant net du chiffre d'affaires).

Néanmoins, les deux filiales contrôlées exclusivement par MG International ne représentent, tant seules que cumulées, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif de régularité, de sincérité et d'image fidèle des comptes. Pour ce motif, MG International est exemptée de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés, en conformité avec l'article L.233-17-1 du Code de commerce.

Les comptes de la société MG International SA sont consolidés dans les comptes de Maytronics Ltd, Kibbutz Yizre'el, 1935000 Israël.