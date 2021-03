09/03/2021 - 18:00

La Ciotat, le 9 mars 2021

Résultats annuels 2020 (en cours d'audit)

MG International – Maytronics France clôture l'exercice 2020 avec une croissance de + 24% de son chiffre d'affaires, tirant pleinement profit du niveau exceptionnel de demande d'équipement piscine durant la crise sanitaire grâce à une supply chain bien maîtrisée. Le résultat d'exploitation progresse de 122% pour atteindre 5.6 M€, renforcé par le gel préventif des dépenses déclenché au cours du premier semestre.

Les comptes annuels 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du mardi 9 mars 2021 et sont en cours d'audit par les Commissaires aux Comptes de la société.

Le chiffre d'affaires 2020 s'établit à 58,8 M€. Le bénéfice net atteint 4,8 M€, les fonds propres 18.1 M€.

Comptes sociaux MG International SA 31/12/2020 31/12/2019 Var. (en k€) (12 mois) (12 mois) 12/20 - 12/19 Chiffre d'affaires 58 764 47 521 24% Consommations (38 997) (31 206) 25% Marge brute 19 767 16 315 21% Taux de marge 33,6% 34,3% -2% Charges d'exploitation courante (13 202) (13 018) 1% Dotations nettes d'exploitation (953) (874) 9% Autres charges / Autres produits 15 114 - 87% Résultat d'exploitation 5 628 2 537 122% Résultat financier (115) (95) 21% Résultat exceptionnel (63) (427) -85% Impôt sur les bénéfices et participation (677) (163) 315% Résultat net 4 773 1 852 158%

Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires

Le segment des robots électriques de piscine, activité principale de Maytronics France, enregistre une progression importante de ses ventes. Le secteur de la piscine a bien géré le confinement en anticipant le report de la demande des consommateurs vers les activités d'équipement de la maison et de bien-être. Dans les premières semaines du confinement, la Société a constaté une forte hausse des ventes sur Internet. Puis, les réseaux de revendeurs ont appelé les stocks vers les points de vente pour préparer leur réouverture, d'abord en drive, puis en boutique. Les usines de fabrication ainsi que le centre logistique ont fait face efficacement à ce pic de demande, permettant ainsi de répondre à la demande exceptionnelle.

L'activité de couvertures a connu une chute de 60% des enregistrements de commandes durant le confinement, les piscinistes ne pouvant pas se déplacer sur les bassins des clients. L'activité de construction s'est toutefois décalée dans la saison, la forte activité de l'automne permettant de rattraper intégralement le volume de ventes annuel prévu.

L'activité historique des alarmes de piscines a été affectée par la faiblesse des locations saisonnières.

L'activité dédiée à la sécurisation des bassins à usage collectif (Poséidon) a pour sa part souffert de l'environnement de crise sanitaire, la quasi-totalité des villes ou pays ayant décidé de fermer les piscines publiques pendant tout ou partie de l'année 2020. Le chiffre d'affaires de cette activité a en conséquence baissé de 11%.

Résultat d'exploitation

Les charges d'exploitation représentent 22% du chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, contre 27% pour l'exercice 2019. Cette baisse résulte essentiellement de l'environnement de crise sanitaire qui a eu pour effet une baisse des coûts de déplacement et de représentation et une baisse relative des coûts de personnel (représentant 10,8% du chiffre d'affaires contre 13,1% en 2019).

Ainsi, la croissance de l'activité assortie des éléments mentionnés ont permis une progression de la rentabilité conduisant à un résultat d'exploitation en forte hausse et s'établissant pour la période à 5,6 M€.

Résultats hors exploitation

Le résultat financier est essentiellement constitué des charges d'intérêts payés sur la dette senior due à Maytronics et sur les emprunts bancaires obtenus en 2017 et 2018 ainsi que des écarts de change.

Sur l'exercice 2020, l'impôt sur les sociétés s'élève à 0,6 M€ après imputation des déficits reportables. Par ailleurs, Maytronics France bénéficie d'un crédit d'impôt recherche généré par les activités de R&D.

L'exercice 2020 se solde ainsi par un bénéfice net de 4.8 M€ en progression par rapport à 2019 où il s'établissait à 1.9 M€ (après 0.4 M€ de dépréciation d'actif).

Endettement et structure bilancielle

Sur l'exercice 2020, le total bilan de la société est passé de 27,4 M€ à 34,6 M€.

La performance économique évoquée précédemment, couplée à une excellente maîtrise du besoin en fonds de roulement, a permis de générer des flux de trésorerie d'exploitation s'élevant à 9,7 M€. Par ailleurs, par mesure de précaution, la Société a souscrit à deux Prêts Garantis par l'Etat au cours du premier semestre 2020 pour un montant global de 3,9 M€.

En fin d'année, la Société a profité de cette situation financière pour procéder au remboursement par anticipation de la dette senior due à Maytronics Ltd. Suite à cette opération, la trésorerie nette présente un solde positif de 4,4 M€ au 31 décembre 2020, à comparer à un endettement net 4,5 M€ un an plus tôt.

Perspectives

L'année 2021 a démarré dans un contexte de challenge pour les professionnels de la piscine quant à leur capacité à satisfaire une demande attendue en forte hausse. En conséquence, les commandes dites de pré-saison pour l'activité robots électriques de piscine ont significativement progressé par rapport aux années précédentes. Il est trop tôt à ce stade pour savoir si la demande des consommateurs permettra d'absorber tous les volumes commandés par les professionnels.

La demande continue également de croître de façon significative pour l'activité de couvertures, dans la continuité du dynamisme observé en 2020.

Calendrier

Le rapport annuel 2020 sera publié le 15 avril 2021 après bourse.

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.

Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.