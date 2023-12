06/12/2023 - 18:00

Paris, le 6 décembre 2023 - Méthanor (Euronext Growth FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, annonce les résultats de son augmentation de capital.

La levée de fonds a été bouclée avec succès pour un montant total de 1,22 M€ par l'émission de 389 218 actions nouvelles au prix unitaire de 3,13 euros. La clause d'extension de 50 767 titres est totalement exercée.



Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu'à tous les investisseurs, vise à financer de futurs projets d'énergie renouvelable.

Dans le cadre de cette augmentation de capital, 102.652 actions à titre irréductible,360.349 actions à titre réductible et 40 053 actions à titre libre ont été demandées. Les actions à titre irréductible sont entièrement servies, les actions à titre réductible sont servies à 79,52 %, les actions à titre libre ne sont pas servies.

Méthanor remercie les actionnaires de leur confiance. A l'issue de l'opération, le nouveau capital social est composé de 2 419 927 actions de 1 € de nominal.

Vatel Capital détient 12,44 % du capital.

Pour mémoire, Méthanor est éligible aux compte-titres, PEA et PEA-PME et bénéficie du régime fiscal avantageux des SCR, qui exonère les dividendes d'impôt sur le revenu contre un engagement minimal de détention et de réinvestissement des dividendes en actions de la société de 5 ans.

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total une quinzaine d'opérations de financement de projets dans la méthanisation agricole, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, la biomasse, le stockage d'énergie et l'hydrogène.

À propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor est une société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.



Pour plus d'informations : www.methanor.fr

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.