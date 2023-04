28/04/2023 - 18:00





Réalisation d'un bénéfice net record



Cession des participations dans les centrales de Chavort et d'Aqua Bella

Paris, le 28 avril 2023 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels non-audités pour l'exercice 2022.

Comptes annuels 2022 non-audités : une rentabilité nette retrouvée

Compte de résultat (k€) 31/12/2022 31/12/2021 Produits d'exploitation 80 1,5 Charges d'exploitation - 107,3 - 92,9 Résultat d'exploitation - 27,3 - 91,4 Résultat financier 1.137,5 - 775,7 Résultat exceptionnel 164 0 Résultat net 1.274 - 867

Méthanor a réalisé en 2022 le meilleur résultat de sa jeune histoire, avec un bénéfice net de 1,27 M€ en 2022.

Ce résultat s'appuie sur la bonne tenue de la rentabilité des investissements en portefeuille et sur la cession de ses investissements dans l'hydroélectrique.

En effet, dans le cadre d'une opération de refonte de son portefeuille, Méthanor a cédé ses actions et ses comptes-courants détenus dans les sociétés d'exploitation des deux centrales hydroélectriques de Chavort et d'Aqua Bella. La société a ainsi perçu un montant total de 1.910 K€ en numéraire. Ce versement s'est traduit, d'un côté par une reprise de provisions d'un montant de 562,5 K€ euros sur l'investissement entièrement provisionné dans la centrale de Chavort, et de l'autre par une plus-value de cession de 166 K€ sur son investissement dans la centrale d'Aqua Bella.

Par ailleurs, Méthanor a perçu 1.186 K€, intérêts inclus, au titre de son compte courant dans la société Aqua Bella et la gestion du portefeuille d'investissements a généré 890 K€ de produits financiers au cours de l'exercice.

Les résultats publiés tiennent compte d'une provision prudentielle de 125 K€ passée sur l'investissement dans la centrale de méthanisation d'Agrogaz pour tenir compte du décalage de la réalisation de son business plan.

À fin décembre, la société disposait d'une trésorerie de près de 200 K€.

Les fonds propres s'élevaient à 12,3 M€, soit environ 6,16 euros par action, à comparer à un cours de 3,54 euros le 27 avril 2023

Principaux événements de 2022

Au cours de l'exercice 2022, Méthanor a continué à diversifier la nature de ses projets en énergies renouvelables et à gérer activement son portefeuille d'actifs. Elle a entre autres investi dans les projets suivants :

EVERGAZ

Méthanor a procédé à un investissement en janvier 2022 dans la société Evergaz, qui compte 123 collaborateurs et exploite plusieurs unités de méthanisation territoriale, dont 9 centrales en France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique. L'opération portant sur un montant de 2,5 M€ a été financée sous la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions (OCA), d'une durée de 5 ans, détachant un coupon annuel de 5%.

AGROGAZ

Méthanor a participé à hauteur de 500 K€ à l'augmentation de capital réalisée par la société Agrogaz au T3 2022 destinée à financer la fin de la construction de la centrale de méthanisation agricole par injection qu'elle gère.

La production annuelle de biométhane du projet devrait atteindre l'équivalent de 29 000 MWh lorsque la centrale fonctionnera à sa pleine capacité courant 2023.

GAUSSIN

En novembre, Méthanor a annoncé un investissement obligataire de 2 M€ dans la société GAUSSIN pour financer ses solutions basées sur l'hydrogène. Coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010, GAUSSIN est un pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent. Le groupe a développé une gamme de véhicules à hydrogène, complétée au printemps par le lancement de l'AGV® (Automated Guided Vehicle) H2, et a créé le premier camion à hydrogène participant au Rallye Dakar, le H2 Racing Truck®, exposé dans le monde entier dans le cadre de son World Tour.

Le bilan simplifié, non-audité, au 31/12/2022 est le suivant :

Actif (k€) 31/12/2022 31/12/2021 Passif (k€) 31/12/2022 31/12/2021 Actif Immobilisé 12.222 8.531 Capitaux propres 12.330 11.055 Liquidités 188 2.637 Dont résultat +1.274 -867 Emprunts et dettes bancaires 22 83 Autres élts d'actif 1 1 Dettes fournisseurs 59 31 Total actif 12.411 11.169 Total passif 12.411 11.169

Le rapport d'audit sur l'exercice 2022 sera publié début mai 2023.

Perspectives pour l'exercice 2023

Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables et d'activités bas-carbone.

Deux projets significatifs sont en phase d'étude avancée et pourraient donner lieu prochainement à un investissement.

Par ailleurs, suite à l'apurement de son report à nouveau négatif, la société proposera à l'Assemblée Générale de voter un dividende au titre de l'exercice 2022, dont le montant sera arrêté et communiqué dans les prochaines semaines.

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total vingt opérations de financement de projets d'énergie renouvelable ou bas carbone, qui se sont traduites par dix prises de participation en capital.

A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables ou de transition écologique. Méthanor accompagne ainsi tant des ETI de premier plan que des PME locales qui produisent une énergie propre à l'échelle d'un département.

Depuis sa création, Méthanor a financé entre autres des projets de méthanisation, de biomasse, d'énergie solaire photovoltaïque, d'hydroélectricité et de stockage.

Pour plus d'informations : www.methanor.fr

CONTACTS PRESSE

Méthanor

contact@methanor.fr

T : 01 40 15 61 77

Ulysse Communication

Fabio Marquetty

fmarquetty@ulysse-communication.com

T : 06 28 45 40 97

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.