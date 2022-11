04/11/2022 - 08:30

Paris, le 4 novembre 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, annonce un investissement obligataire de 2 M€ dans la société GAUSSIN pour financer ses solutions basées sur l'hydrogène.

Coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010, GAUSSIN est un pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent. Le groupe a développé une gamme de véhicules à hydrogène, complétée au printemps par le lancement de l'AGV® (Automated Guided Vehicle) H2, et a créé le premier camion à hydrogène participant au Rallye Dakar, le H2 Racing Truck®, exposé dans le monde entier dans le cadre de son World Tour. Son PDG, Christophe Gaussin, a été sacré « Personnalité hydrogène de l'année » en mars à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une remise de prix réunissant les acteurs de la filière hydrogène.

Pour accompagner financièrement Gaussin dans le développement de ses technologies hydrogène, Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) a souscrit à une émission obligataire de 2 M€.

Avec cet investissement, Méthanor poursuit la diversification de son portefeuille de solutions énergétiques qu'elle accompagne.

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total une quinzaine d'opérations de financement de projets dans la méthanisation agricole, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, la biomasse, le stockage d'énergie et maintenant l'hydrogène.

A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables. L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans.

Pour plus d'informations : www.methanor.fr

