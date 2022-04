27/04/2022 - 18:00





Paris, le 27 avril 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels pour l'exercice 2021.

Comptes annuels 2021 : une perte nette anticipée

Compte de résultat (k€) 31/12/2021 31/12/2020 Produits d'exploitation 1,5 0,7 Charges d'exploitation - 92,9 - 113,6 Résultat d'exploitation - 91,4 - 112,9 Résultat financier - 775,7 + 426,1 Résultat exceptionnel 0 -100 Résultat net - 867 + 213,2

Comme annoncé le 22 décembre dernier, et pour la première fois depuis sa création en 2012, Méthanor a enregistré une perte nette au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le résultat financier a été fortement affecté par les provisions comptabilisées sur l'investissement dans la centrale hydroélectrique de Chavort pour un montant de 1.436 K€.

Les difficultés techniques et la baisse du potentiel productible ont remis en cause le business plan et enlevé toute visibilité sur l'atteinte d'une quelconque rentabilité à court et moyen terme. En bonne gestion, la gérance a estimé approprié de provisionner la totalité de l'investissement.

Néanmoins, les autres composantes du résultat financier se sont bien comportées : les produits financiers (hors Chavort) ont augmenté de 571 K€ à 598 K€. La société a également comptabilisé 137 K€ de produits de cession de valeurs mobilières, contre 10 K€ l'exercice précédent. Méthanor continue de récolter les fruits de la diversification de la nature de ses projets aux autres énergies renouvelables (biomasse, solaire, hydroélectricité, ...).

Notons que le provisionnement de Chavort n'a eu aucun impact sur la trésorerie de Méthanor.

Principaux événements de 2021

Au cours de l'exercice 2021, Méthanor a continué à diversifier la nature de ses projets en énergies renouvelables et à gérer activement son portefeuille d'actifs.

COREXSOLAR

La société a réalisé un premier investissement avec un nouvel opérateur, Corexsolar International, une entreprise réunionnaise qui conçoit, construit et exploite des centrales photovoltaïques. Son activité principale se concentre dans la zone de l'Océan Indien mais également sur le continent africain notamment au Burkina Faso. Méthanor a souscrit à une obligation simple amortissable de 200.000€ à échéance mai 2025. Son remboursement (intérêts + capital) s'effectuera à un rythme mensuel avec un taux de rendement annuel de 6,6%.

TRANSITION EVERGREEN

Au quatrième trimestre 2021, Méthanor a investi 2 M€ dans l'obligation simple in fine de maturité 24 mois et de taux 5,50% émise par Transition Evergreen, une société cotée qui investit dans des entreprises dont l'activité favorise la transition énergétique.

Depuis la clôture de l'exercice au 31 décembre 2021, Méthanor a procédé à un nouvel investissement en janvier 2022 dans la société Evergaz, qui compte 123 collaborateurs et exploite plusieurs unités de méthanisation territoriale, dont 9 centrales en France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique. L'opération portant sur un montant de 2,5 M€ a été financée sous la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions (OCA), d'une durée de 5 ans, détachant un coupon annuel de 5%.

Suspension du dividende

Du fait de la perte subie en 2021, Méthanor suspend son objectif de distribution d'un dividende chaque année, mais ambitionne de le réaffirmer dès que les comptes de la société le permettront à nouveau.

Au 31 décembre 2021, Les capitaux propres s'élevaient à 11,1 M€ et les liquidités disponibles pour l'activité de financement de nouveaux projets d'énergie renouvelable à 2 605 K€ (dont une dette bancaire de 83 K€).

Le bilan simplifié au 31/12/2021 est le suivant :

Actif (k€) 31/12/2021 31/12/2020 Passif (k€) 31/12/2021 31/12/2020 Actif Immobilisé 8.531 10.686 Capitaux propres 11.054 12.053 Liquidités 2.638 1.548 Dont résultat -867 213 Emprunts et dettes bancaires 83 143 Autres élts d'actif 1 1 Dettes fournisseurs 31 38 Total actif 11.169 12.234 Total passif 11.169 12.234

Perspectives pour l'exercice 2022

Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables et d'activités bas-carbone.

Quatre projets sont à ce titre en cours d'étude, dont l'un pourrait donner lieu à un investissement au premier semestre.

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total quinze opérations de financement de projets d'énergie renouvelable, qui se sont traduites par neuf prises de participation en capital.

