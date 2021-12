22/12/2021 - 07:30

Paris, le 22 décembre 2021 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce la provision complète de son investissement dans la société Chavort, qui exploite une centrale hydraulique sur l'Isère sur le territoire de la commune éponyme.

Commanditée et exploitée par Akuo Energy, maître d'ouvrage, la centrale hydraulique de Chavort, dotée d'une puissance de 2 MW devait générer un chiffre d'affaires annuel de 1,15 million d'euros. Malheureusement, le site a connu de nombreux problèmes techniques depuis son inauguration en 2018, qui se sont traduits par des pertes d'exploitation chaque année.

Ces difficultés ont ainsi conduit la gérance de Méthanor à provisionner progressivement son investissement depuis 2019. Ainsi, le montant provisionné s'élevait au total à 688 K€ au 30 juin 2021.

Trois ans après la mise en service de la centrale, des travaux complémentaires sont désormais nécessaires pour sécuriser le pont de la départementale situé à côté du barrage et différentes corrections du design de la centrale devront être réalisées pour des montants significatifs.

Dans ces conditions, et face à la forte révision en baisse de la capacité de production et des perspectives financières du site, la gérance a décidé de provisionner la totalité de son investissement. Déjà provisionnée à hauteur de 35 %, la participation fera l'objet d'une provision complémentaire de 1.242 K€ au titre de l'exercice qui sera clos au 31 décembre 2021.

Cette opération comptable n'a aucun impact sur la trésorerie de Méthanor mais pèsera sur ses comptes annuels, qui afficheront, pour la première fois depuis sa création en 2012, une perte nette en 2021. En conséquence, la société ne sera sans doute pas en mesure de distribuer un dividende l'an prochain.

A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables. L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. Ces contrats de rachats garantis permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans

Pour plus d'informations : www.methanor.fr

