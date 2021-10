22/10/2021 - 08:30

Paris, le 22 octobre 2021 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce ses résultats pour le premier semestre 2021.

Une rentabilité nette en forte hausse

Compte de Résultat (K€) 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 Produits d'exploitation - - - Résultat d'exploitation -35,8 -40,6 -38,4 Résultat financier +96,4 +67,8 +236,1 Résultat exceptionnel - - - Résultat net +60,5 +27,2 +197,1

Au titre du 1er semestre 2021, Méthanor a dégagé un résultat net de 60 K€, en très nette progression (+122%) par rapport au 1er semestre 2020.

Cette bonne performance est due à la contribution positive de la quasi-totalité des participations de la société, qui ont permis au résultat financier de croître de plus de 40% à 96,4 K€. Seule la centrale hydraulique de Chavort, située en Savoie et implantée dans le lit de l'Isère, qui génère encore une production inférieure aux prévisions et où divers travaux sont en cours, a fait l'objet d'une provision.

Au cours du 1er semestre, Méthanor a investi 200 K€ en obligations simples dans la société réunionnaise Corexsolar International qui conçoit, construit et exploite des centrales photovoltaïques.

La société reste profitable et confiante pour l'avenir : fin juin 2021, elle a opté pour la redistribution sous forme de dividendes, à hauteur de 0,1€ par action, des bénéfices au titre de l'exercice 2020.

Pour mémoire, grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les actionnaires personnes physiques conservant leurs actions au moins 5 ans. Méthanor rappelle également qu'elle a toujours été bénéficiaire depuis sa création.

Bilan simplifié au 30 juin 2021

Actif (K€) 30/06/2021 30/06/2020 Passif (K€) 30/06/2021 30/06/2020 Actif immobilisé 10.504 9.110 Capitaux propres 11.915 12.154 Liquidités 114 1.292 dont résultat 60 27 Autres éléments d'actif 1.642 1.958 Dettes 345 206 TOTAL ACTIF 12.261 12.360 TOTAL PASSIF 12.261 12.360

Évènement post-clôture du 1er semestre

Cession des OC détenus dans la centrale biomasse de Novillars

Début septembre 2021, Méthanor a annoncé la cession de ses obligations convertibles CBN (Centrale de Cogénération Biomasse).

Mise en service en 2019 et dotée d'une capacité de 20 MWe pour une puissance thermique de 63 MWth, cette centrale est née de l'association d'Akuo Biomasse et d'un acteur historique de la production de papier, la papeterie Gemdoubs. Le programme a été associé au projet de réseau de chaleur porté par la commune de Novillars, en partenariat avec le Conseil Général et l'ADEME, destiné au raccordement de logements sociaux, d'un centre hospitalier et de bâtiments publics.

Après avoir investi 2 M€ sous la forme d'obligations convertibles (OC) dans le projet en 2016, Méthanor a ainsi réalisé, avec la cession de ses titres, une plus-value de 772 K€ en moins de cinq ans, faisant ressortir un TRI de 7,21% sur l'opération.

À propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables. L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans.

Ces contrats de rachats garantis permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans.

