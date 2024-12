23/12/2024 - 08:00

À la suite de l'approbation unanime des résolutions lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2024, METAVISIO s'engage à maintenir une politique financière solide, illustrant notre engagement envers la stabilité financière et la confiance de nos investisseurs.

Dammarie-les-Lys, le 23 décembre 2024, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire le 19 décembre 2024, au cours de laquelle toutes les résolutions proposées ont été approuvées à l'unanimité par les actionnaires présents. En accord avec ces décisions, la société a pris l'engagement majeur de ne pas procéder à l'émission de nouvelles tranches financières avant la publication des comptes de l'exercice en cours, qui seront certifiés par nos auditeurs réputés, le cabinet Grant Thornton et le cabinet Fischbach Girault et Associés.

Stéphan Français, Président de Metavisio, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement nos actionnaires pour leur soutien unanime lors de notre récente Assemblée Générale. Cette approbation réaffirme leur confiance dans la direction que prend Metavisio. Nous avons toujours été transparents sur le fait que l'utilisation du financement sous forme d'ORA (avec obligation de ne vendre qu'à la hausse) à disposition de l'entreprise serait mesurée et strictement contrôlée par l'entreprise. Aujourd'hui, nous le démontrons en nous engageant à ne pas solliciter de tranches supplémentaires jusqu'à la certification de nos comptes en avril 2025. Cette démarche est essentielle pour maintenir une stabilité financière robuste et pour répondre aux attentes de nos actionnaires en termes de gouvernance claire et transparente, que j'ai écoutées attentivement lors de l'Assemblée. »

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs

Gabriel Rafaty : metavisio@aimpact.net