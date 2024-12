03/12/2024 - 20:05

Metavisio - Thomson Computing participera au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas pour présenter ses dernières innovations technologiques.

Dammarie-les-Lys, le 03 décembre 2024, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce sa participation au prochain CES de Las Vegas qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2025.

CES, l'un des plus grands salons de l'industrie et de la tech au monde

Evènement internationalement reconnu consacré à l'innovation technologique et aux produits électroniques grand public, le CES se tient chaque année à Las Vegas, aux États-Unis. Lieu de rencontre entre les entreprises, les développeurs, les inventeurs et les journalistes, cet évènement où les grandes entreprises technologiques y présentent leurs dernières innovations et annoncent les tendances à venir, est considéré comme l'un des plus grands salons de l'industrie de la technologie au monde.

Metavisio, le futur de l'informatique au CES 2025

Metavisio, largement reconnue pour sa marque Thomson et ses produits électroniques, notamment dans les secteurs de l'informatique, se distingue par ses conceptions innovantes, axées sur la performance, la durabilité et des fonctionnalités orientées vers des usages professionnels, du quotidien, et accessibles à tous.

À l'occasion du CES de Las Vegas, la société dévoilera au Central Hall – Stand 16224, ses projets innovants, notamment dans les domaines de la blockchain, des cryptomonnaies et des écrans 3D.

En tant que seul constructeur français et européen d'ordinateurs, Metavisio se distingue par son agilité exceptionnelle, intégrant rapidement de nouvelles technologies et affirmant ainsi sa position d'acteur dynamique et innovant face aux géants chinois et américains de l'électronique grand public.

Cet événement est également une opportunité stratégique pour Metavisio de rencontrer des partenaires potentiels et de conclure des collaborations clés pour soutenir sa croissance et son innovation.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs

Gabriel Rafaty

metavisio@aimpact.net