29/11/2024 - 08:00

Metavisio – Thomson Computing aux côtés d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite

du 2 au 4 décembre prochain

Dammarie-les-Lys, le 29 novembre 2024, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4; code mnémonique: ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce sa présence aux côtés de la délégation présidentielle du Président Français Emmanuel Macron du 2 au 4 décembre 2024 en Arabie Saoudite.

Le Président Emmanuel Macron sera en visite d'État en Arabie saoudite, du 2 au 4 décembre, suite à l'invitation du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS).

Invitée par les services de Bercy, METAVISIO – THOMSON Computing se joindra à cette délégation pour représenter l'excellence technologique française.

« En tant qu'invité le gouvernement français aux côtés de la délégation présidentielle lors du voyage d'Emmanuel Macron, je suis très honoré et fier de contribuer à mettre en lumière l'importance de l'innovation technologique française et européenne, représentée également par METAVISIO, dans le renforcement des relations internationales de la France. » déclare Stéphan Français.

Cette visite d'État vise à renforcer le partenariat stratégique qui unit la France et le Royaume d'Arabie saoudite, notamment dans des secteurs clés tels que la défense, la sécurité, la transition énergétique et la connectivité. Cette visite va permettre aux deux chefs d'État d'échanger sur les investissements futurs dans des domaines de pointe comme la fintech, le cyber et l'intelligence artificielle.

Parallèlement à l'invitation de la France, METAVISIO – THOMSON Computing a reçu une invitation officielle du Royaume d'Arabie Saoudite pour étudier l'opportunité d'implanter une ligne de production d'ordinateurs THOMSON sur son territoire, démontrant ainsi l'intérêt marqué du pays pour les produits de l'entreprise, notamment pour soutenir les projets emblématiques portés par le Public Investment Fund (PIF) — fonds souverain du Royaume. Cette proposition reflète l'intérêt marqué du Royaume pour les produits de l'entreprise et s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de METAVISIO, déjà renforcée par son récent partenariat en Inde.

Cette reconnaissance témoigne de la qualité et de l'innovation des produits IT de METAVISIO sur la scène mondiale.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO – THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs

Gabriel Rafaty metavisio@aimpact.net