Communiqué de la société METAVISIO (THOMSON COMPUTING) du 20/11/2024 - Metavisio - Thomson Computing au rendez-vous du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

20/11/2024 - 18:10

Metavisio - Thomson Computing au cœur de l'excellence industrielle française, cette semaine à Bercy

Dammarie-les-Lys, le 20 novembre 2024, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, est honorée d'annoncer sa participation à l'événement "Bercy fait son industrie - Édition 2024", qui se tiendra le 22 novembre 2024 au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

« Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Ministre, Marc Ferracci, pour son invitation. Cet événement, qui célèbre l'excellence industrielle française, reflète parfaitement les valeurs d'innovation et de savoir-faire français qui nous animent. Notre participation de METAVISIO – Thomson Computing à "Bercy fait son industrie", témoigne de l'intérêt croissant des ministères et de l'Élysée pour les acteurs technologiques qui façonnent l'avenir de l'industrie française. C'est avec une immense fierté que nous représentons cette vision ambitieuse et innovante. » déclare Stéphan Français, Président de METAVISIO – THOMSON Computing.

Au cœur de l'innovation industrielle française à Bercy

Organisé dans le cadre de la 13? édition de la Semaine de l'Industrie, cet événement célèbre les métiers, les formations et les innovations qui façonnent l'avenir du secteur industriel. Véritable lieu de convergence, il rassemble entreprises, inventeurs, développeurs et journalistes pour explorer les grandes tendances technologiques et industrielles à l'échelle mondiale.

Avec une vision axée sur la performance technologique et la démocratisation numérique, METAVISIO s'impose progressivement comme un acteur clé dans la construction d'une industrie française durable et d'excellence. Cette reconnaissance s'accompagne d'un soutien croissant du gouvernement, confirmant la pertinence et l'impact des solutions technologiques portées par METAVISIO.

Des innovations à l'honneur

Lors de cet événement, Metavisio – Thomson Computing présentera :

?? Ses gammes de laptops performants et accessibles, conçus pour répondre aux besoins des professionnels et du grand public

?? Ses innovations technologiques, alliant durabilité, design et performances.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs

Gabriel Rafaty

metavisio@aimpact.net