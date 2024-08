25/08/2024 - 10:30

METAVISIO – THOMSON COMPUTING SERA Présent à L'IFA DE BERLIN EN SEPTEMBRE.

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, présente ses nouvelles gammes d'ordinateurs portables propulsées par l'intelligence artificielle à l'occasion de la 63e édition de l'IFA qui se tiendra à Berlin du 06 au 10 septembre 2024.

A propos de l'IFA Berlin

Comme chaque année l'IFA, un des plus grands salons d'électronique grand public, se tiendra au parc des expositions Messe de Berlin. L'occasion pour tous les grands acteurs de l'électronique de présenter leurs nouveautés aux plus de 200 000 visiteurs et 6 000 journalistes attendus. Au cœur de la ville, l'IFA transformera une nouvelle fois Berlin en capitale de la technologie et de l'innovation.

Profitant de cette grande manifestation, METAVISIO - THOMSON Computing présentera, sur son stand #122 situé au Hall#20, ses nouvelles gammes d'ordinateurs portables propulsées par l'intelligence artificielle à l'ensemble des distributeurs européens, tous présents à ce salon et également au grand public.

Thomson Computing propulse ses notebooks par l'IA

Combinant innovation et mobilité, Thomson présente deux nouvelles gammes d'ordinateurs portables : Pulse et Zettabook. Disponibles en 14 et 16 pouces selon les besoins, ces appareils associent des processeurs Intel de dernière génération aux meilleures technologies disponibles sur le marché pour des ordinateurs taillés pour la performance.

Les ordinateurs Thomson Pulse révolutionnent la création, l'ingénierie et la productivité grâce à l'intelligence artificielle intégrée, transformant les idées en chefs-d'œuvre. Avec sa puissance de traitement, ils offrent des performances exceptionnelles pour les tâches les plus exigeantes. Leurs fonctionnalités avancées, comme la certification NVIDIA Studio ou la calibration de l'écran « Pantone colors », libèrent le potentiel créatif et repoussent les limites de la productivité.

La gamme Thomson Zettabook redéfinit l'ultra-mobilité et la performance, grâce à un poids impressionnant de seulement 900 grammes (version 14 pouces) et à son intelligence artificielle embarquée. Pensé pour être un compagnon de voyage exceptionnel, le Zettabook offre le meilleur de la technologie pour des performances inégalées dans un châssis au design ultrafin et ultraléger.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu.

