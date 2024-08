12/08/2024 - 18:00

METAVISIO

BRAVO TEDDY RINER

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, félicite Teddy Riner pour son parcours et ses deux médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et remercie l'athlète pour son engagement dans la société depuis 2016.

Teddy Riner, un partenaire historique

Depuis 2016, le célèbre Judoka Teddy Riner est devenu l'ambassadeur de Thomson Computing, une marque relancée en informatique par l'entrepreneur Stephan Français en 2013.

Mais le sportif de haut niveau n'est pas seulement devenu Ambassadeur de la marque Thomson Computing, Teddy Riner, l'emblème de la France qui gagne et qui fait rêver, a décidé de participer à l'aventure METAVISIO - Thomson Computing en investissant aussi dans le capital de la société.

En effet le judoka a déclaré "J'investis pour être au cœur d'un projet. Si c'est juste pour donner de l'argent, cela ne m'intéresse pas. Je suis fier d'avoir mes idées, d'être à la base d'un projet. Dans tout ce que je fais, je suis engagé."

Un engagement fort depuis 2016

Son engagement et sa confiance en la vision d'expansion internationale de METAVISIO – Thomson Computing joue un rôle crucial dans le succès de la société.

En juin 2024, durant son dernier entretien avec Stephan Français avant les jeux olympiques, Teddy Riner a adressé un message à tous les actionnaires, soulignant l'importance de leur soutien continu pour atteindre les objectifs de croissance définis. Il les encourage à rester mobilisés et à croire en la capacité de METAVISIO – Thomson Computing à se hisser au rang des leaders mondiaux, grâce à une stratégie audacieuse et à une exécution déterminée.

Message visible sur le site : https://www.metavisio.eu/teddy-riner#teddy0624

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu.