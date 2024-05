22/05/2024 - 09:25

Mercredi 22 mai 2024 à 8H30

Communiqué de presse

Compte-rendu du l'assemblée générale mixte de METAVISIO - THOMSON Computing

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de METAVISIO – THOMSON Computing s'est déroulée le jeudi 16 mai 2024, sous la présidence de Stephan Français.

Les actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui font apparaître un bénéfice de 1 075 126 euros, et ont pu se prononcer sur l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

L'assemblée générale mixte a adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de METAVISIO (www.metavisio.eu) dans l'Espace Investisseurs, rubrique Informations financières - Assemblées générales.

Le Conseil d'Administration de METAVISIO est désormais composé des quatre membres suivants :

M. Stephan Français, Président-directeur général,

M. Marc Deschamps,

M. Pierre Krasnovsky,

M. Mengqiu Zhu.

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des termes et des conditions du traité d'apport conclu entre la Société et Stephan Français, associé unique de la SCI SAINTANGE, société civile immobilière immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 535 002 067 et dont le siège est au Château Saint Ange, 157, rue du caporal Felix Poussineau – 77190 Dammarie-les-Lys, a approuvé l'acquisition de 99 des 100 parts composant le capital de la SCI SAINTANGE par la Société ainsi que l'augmentation de capital par apport en nature. L'assemblée a également approuvé le changement du siège social de la Société dans le Château Saint Ange. Par ce geste, Stéphan Français réaffirme sa mobilisation totale envers son entreprise. Cette initiative est le reflet de sa volonté de doter la Société de tous les moyens nécessaires à son expansion et à la réalisation de ses ambitions, notamment à l'international. Cet engagement est plus que jamais un gage de confiance et de stabilité pour les collaborateurs, clients, actionnaires et partenaires de l'entreprise. Étant donnée l'importance de cette acquisition pour l'ensemble des parties prenantes, les processus de valorisation de la SCI SAINTANGE et de METAVISIO ont été confiés à des experts agréés par l'AMF et ont été validés par un commissaire aux apports, garantissant ainsi une parfaite neutralité et le respect des intérêts de tous les actionnaires.

Nouveau prestigieux siège et showroom, le Château Saint Ange symbolise l'alliance parfaite entre le patrimoine culturel et l'avant-garde technologique, démontrant ainsi l'originalité et l'innovation, deux valeurs qui animent l'entreprise.

Pour Stephan Français, Président-Directeur Général :

« Cela fait 11 ans que nous nous battons sur le marché de l'Informatique hardware pour parvenir à une position stable et pérenne en France et dans le monde, après avoir traversé les années de reprise de la marque Thomson en informatique en 2013, faisant suite à l'arrêt de l'activité en 1992. Nous avons passé avec succès la crise du COVID 2020/2021, puis la pire crise de l'informatique en 2022 avec le cumul de la reprise de la guerre en Europe entrainant la hausse du dollar, et engendrant, avec la surconsommation de 2020/2021, une baisse mondiale historique de l'activité en informatique en 2022 et 2023.

En parallèle de ces turpitudes mondiales, la société METAVISIO, n'a jamais cessée de continuer d'avancer en passant d'une position française dépendante à une position mondiale. Nous sommes maintenant présents dans 52 pays grâce à nos partenaires Américains, Chinois, Indiens, Africains et Européens qui nous font confiance et nous ont poussé partout dans la distribution Grand Public et dans les appels d'offres B TO B et gouvernementaux.

Je tiens à souligner que ce changement de situation a été rendu possible par le soutien sans faille de nos partenaires bancaires, actionnaires, communicants, formalistes et bien sûr par la présence d'une équipe en interne exceptionnelle, dont je ne cesserais jamais de clamer les vertus inégalables.

Une de nos directrices a prononcé une phrase devenue célèbre chez nous : « Nous avons de l'or dans nos mains ». Il est temps que tout le monde en prenne conscience et en profite. Dans une France où le gouvernement français se cherche, je leur dirai juste la chose suivante : arrêtez de parler et revenez vers le commerce en faisant travailler les sociétés françaises comme METAVISIO. Personnellement, si j'étais au gouvernement, je ne prendrais que des ordinateurs THOMSON, dont le prix et la qualité ne sont plus à prouver.

Nous avons montré notre capacité à développer l'activité en prenant les risques mesurés nécessaires. Nous allons, maintenant en 2024, enfin dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en livrant toutes nos commandes : c'est historique !

Après l'ouverture en janvier 2023 d'une filiale en Inde Metavisio India à New Dehli qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 23 millions d'euros de commandes à livrer sur 2024, comme je l'avais annoncé. Je pars ce jour en Chine pour signer l'ouverture d'une nouvelle filiale à Shenzhen pour nous permettre de concevoir, assembler et distribuer des ordinateurs milieu et haut de gamme en Chine, grâce en particulier à notre partenaire PEOPLE, premier groupe chinois de télécommunication qui réalise 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an.

Je peux le dire avec fierté, la V2 de METAVISIO commence maintenant et tous nos efforts sont et seront récompensés dès 2024 et au-delà. Je prends l'engagement de vous tenir plus régulièrement informé de l'avancée de cette aventure française hors du commun.

Merci à tous ceux qui croient en nous. Je finirai en précisant que rien n'arrive par hasard dans un monde géopolitique crispé entre les superpuissances, la France a encore une place à prendre, car nous avons à l'international une image très bienveillante, mais il est certain que cela ne peut se faire sans une conviction et un engagement d'exception, rendu possible par nos valeurs, notre équipe et dorénavant mon patrimoine investi. »

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO-THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contacts presse et investisseurs