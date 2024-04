29/04/2024 - 18:40

Lundi 29 avril 2024 à 18H40 Communiqué de presse

RESULTATS ANNUELS 2023 de METAVISIO - THOMSON Computing

Forte amélioration de l'ensemble des résultats :

- Résultat d'exploitation de + 2,8 M€ grâce à la reprise d'activité chez THOMSON au deuxième semestre

- Résultat net à 3,5% du CA

Accélération du développement à l'international par l'ouverture de 20 nouveaux pays permettant ainsi de monter à 52 pays livrés en 2023

Renforcement des fonds propres en 2024 de 5,1 M€ dont 4,4 M€ de primes d'émission

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce ses résultats de l'exercice 2023. Les comptes de l'exercice 2023 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 26 avril 2024.

Faits marquants de l'exercice

Dans une conjoncture difficile marquée par un environnement géopolitique tendu, le retour d'une forte inflation et le ralentissement de la consommation des ménages, notamment en produits électroniques, l'ensemble de l'industrie informatique a connu comme en 2022, une année 2023 très complexe.

Après un premier semestre atone, METAVISIO a connu une accélération de ses ventes sur le deuxième semestre, ainsi qu'une nette amélioration de l'ensemble de ses résultats en 2023 vs ceux de 2022, grâce à un positionnement unique et un pilotage fin des opérations.

À l'international, METAVISIO a poursuivi son développement avec 20 pays ouverts en 2023, ce qui portait le nombre total de pays où METAVISIO vend ses produits à 52 à fin 2023. Plusieurs nouveaux accords de distribution ont été conclus, notamment en Inde et en Europe de l'Est. Ces accords vont permettre en 2024 une plus large diffusion des produits THOMSON Computing sur les linéaires des enseignes grand public sur des marchés internationaux diversifiés, hors de France.

Forte amélioration de l'ensemble des résultats 2023

Le chiffre d'affaires net 2023 de METAVISIO s'établit à 28,3 M€ (35,3 M€ brut de livraisons effectuées moins les reprises et protections de stocks en Windows 10, pour un montant de 7 M€).

Le résultat d'exploitation atteint 2,8 M€ en 2023, soit 9,9 % du chiffre d'affaires contre -3,8 M€ en 2022.

Le résultat net est positif de 1,1 M€, soit 3,5% du chiffre d'affaires, contre -6,2 M€ en 2022. Il intègre des charges financières pour un montant de 1,6 M€ (-31,2% par rapport à 2022), ainsi qu'une perte exceptionnelle de -0,3 M€.

Compte de résultat simplifié

En M€ 2023 2022 Chiffre d'affaires brut livré

Reprises et protections exceptionnelles Windows 10

Chiffre d'affaires net 35,3

- 7,0

28,3 -

-

30,9 Résultat d'exploitation 2,8 -3,8 En % du CA 9,9% -12,3% Charges financières nettes -1,1 -1,6 Résultat courant avant impôts 1,6 -5,4 Résultat exceptionnel -0,3 -0,8 Résultat net 1,1 -6,2 En % du CA 3,5% -20,1%

Renforcement de la structure financière

Les capitaux propres au 31 décembre 2023 s'établissent à 15,0 M€ en progrès de +3,6 M€ par rapport au 31 décembre 2022, compte tenu principalement du résultat de l'exercice 2023 positif de 1,1 M€.

Les disponibilités au 31 décembre 2023 s'établissaient à 0,3 M€.

En 2024, la société a procédé à plusieurs augmentations de capital pour un total de 5,1 M€ (dont 4,4M€ de primes d'émission), renforçant ainsi ses fonds propres, afin de pouvoir honorer un carnet de commandes qui dès le premier trimestre était en forte progression. Ce renforcement de la structure financière doit permettre à METAVISIO de soutenir son développement international et d'accélérer sa croissance.

Rebond du chiffre d'affaires attendu en 2024

Sur l'année en cours, METAVISIO devrait enregistrer une hausse significative de ses ventes avec un pipeline commercial avoisinant les 100 M€ à la fin du T1 2024.

METAVISIO accélère l'ouverture de marchés internationaux qui va se matérialiser par les signatures de nouvelles commandes importantes. La reprise des approvisionnements par la grande distribution en Europe et dans le monde, est soutenue par la signature d'accords de distribution avec des acteurs majeurs du secteur, tels INTERMARCHE en Europe, PEOPLE en Chine et Flipkart en Inde, où METAVISIO a ouvert une filiale commerciale.

Référencée par les centrales d'achat gouvernementales indiennes, METAVISIO va pouvoir répondre aux appels d'offres pour des commandes potentielles d'un équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros, principalement dans le secteur de l'éducation.

En raison de ces éléments et de la diversification de l'entreprise sur trois segments de clientèle (BtoC, BtoB et BtoG), METAVISIO confirme pour 2024 une croissance de son chiffre d'affaires et la poursuite de l'amélioration de ses résultats.

Informations complémentaires

Les comptes seront repris dans le rapport financier annuel 2023, disponible en téléchargement dans la rubrique Investisseurs du site Internet de la Société : https://www.metavisio.eu/fr-investors

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

