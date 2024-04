23/04/2024 - 08:55

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce aujourd'hui un accord de distribution pour fin avril 2024 avec le groupe de télécommunication chinois PEOPLE pour distribuer en Chine et en Asie de l'Est, les nouvelles gammes ordinateurs innovants THOMSON.

Une décision stratégique pour une distribution dans une zone ouverte à la technologie française

Cette approche historique permettra de mettre en avant le savoir-faire de METAVISIO-THOMSON dans le domaine de l'informatique, grâce en particulier à la mise sur le marché des dernières innovations après leurs conceptions, tests et réalisations en France.

Développement international et mondial

Après la création de la sister-compagnie en Inde, cet accord va permettre à la société de couvrir avec ses gammes l'ensemble de l'Asie dans une zone où la haute technologie est particulièrement appréciée.

Engagement fort vis-à-vis du marché

Par cette action, METAVISIO-THOMSON Computing confirme sa volonté de mettre en place, dès 2024, une distribution des ordinateurs THOMSON sur l'ensemble du Globe et ainsi assurer son évolution de Chiffre d'affaires et sa rentabilité, en dépassant les frontières nationales et européennes.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu