16/04/2024 - 09:00

Engagée dans une démarche stratégique visant à optimiser sa structure financière et à renforcer sa position sur le marché, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce aujourd'hui une avancée significative dans la gestion de sa dette. Au 16 avril 2024 la société a réduit sa dette convertible à environ 3,9 millions soit une baisse de 45% par rapport à dette variable à effet dilutif du 31 décembre 2022 qui était de 7,09 millions d'euros, marquant ainsi un tournant décisif dans son parcours de consolidation financière et réduisant au maximum ainsi son risque dilutif.

Une décision stratégique pour une croissance durable

Cette opération de remboursement, pensée et exécutée avec précision, témoigne de la détermination de METAVISIO-THOMSON Computing à assurer sa croissance sur des bases financières solides et durables. En réduisant de manière significative le poids de sa dette variable, le Groupe améliore sa flexibilité financière et réduit son exposition aux fluctuations de marché, un atout majeur dans l'environnement économique actuel.

Impact sur la structure de la dette du Groupe

Le remboursement partiel de 45% de la dette variable constitue une réduction substantielle des charges financières futures et un pas en avant vers une structure de capital optimisée. Cette opération permet à l'ensemble des actionnaires de constater le changement de stratégie pour le financement du poste production, lui permettant ainsi de prendre plus de commandes dans plus de pays et de développer plus de chiffre d'affaires trimestre après trimestre sur 2024. Son ambition cette année est de dépasser les 100 millions d'euros de CA HT grâce à cette nouvelle stratégie financière et grâce aux commandes déjà obtenus.

Engagement fort vis-à-vis des actionnaires et du marché

Par cette action, METAVISIO-THOMSON Computing réaffirme son engagement envers la création de valeur pour ses actionnaires et la volonté de transparence vis-à-vis du marché, de son dirigeant qui est et reste l'actionnaire principal de cette société à très fort potentiel évolutif, avec un dirigeant qui a toujours réinvesti dans la société en particulier depuis juillet 2023. La réduction de la dette variable souligne la capacité du Groupe à gérer efficacement ses obligations financières tout en poursuivant ses ambitions de développement

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu